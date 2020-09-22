Турция потребует дешевый газ

Влада Некрасова

За три последних года Турция снизила импорт российского газа почти вдвое. В этом году падение продолжается. Турецкие компании получили доступ к более дешевому газу и их уже не останавливают жесткие условия долгосрочных контрактов как с «Газпромом», так и Ираном. Часть таких соглашений заканчивается в следующем году и эксперты считают, что поставщикам трубопроводного газа придется пойти на уступки. Турция больше не хочет быть той «курицей», которая несет поставщикам трубопроводного газа золотые яйца.

В прошлом госкомпания «Боташ» заключила много контрактов на 20−36 лет, чтобы гарантировать поставки на турецкий рынок. За последние несколько лет, однако, мировой рынок газа изменился настолько, что долгосрочные договоренности с их ценовой привязкой к стоимости нефти стали настоящей обузой для Турции. 2021 год станет поворотной точкой для турецкого рынка, говорится в исследовании Оксфордского института энергетических исследований. В следующем году заканчиваются контракты на поставку 16 млрд кубометров газа в Турцию и страну уже не устроят старомодные правила с жесткими «бери или плати», замечают аналитики. По их мнению, если импортеры сумеют изменить условия на привязку к газовым биржам, то в 2022—2030 годах газ для Турции будет стоить в пределах $ 130-$ 150. На прежних условиях он будет обходиться импортерам в $ 170−195.

С одной стороны, в пользу Турции играет падение цен на газ на мировом рынке. С другой, страна не сидела сложа руки для организации новых поставок газа.

«Турция заметно диверсифицировала источники поставок, что позволило ей существенно снизить зависимость от поставок газа, например, из России, — говорит руководитель отдела анализа акций ГК „ФИНАМ“ Игорь Додонов. — Значительным конкурентом стал СПГ. Уже имеющаяся в стране инфраструктура может принять 18,8 млн т СПГ в год (24 млрд кубометров), при этом планируются новые терминалы. Относительно недавно Турция стала получать азербайджанский газ и со второй фазы месторождения Шах-Дениз, поставляемый по трубопроводу TANAP. В августе же Турция сообщила об открытии крупного газового месторождения на шельфе Черного моря, которое, по заявлению властей страны, может быть введено в строй через три года».

Диверсификация Турции актуальна для «Газпрома», так как в следующем году истекают и два контракта на поставку российского газа — на 4 млрд кубометров с «Боташ» и на 4 млрд с частниками. И российская компания уже испытала на себе конкуренцию с другими поставщиками. В 2017 году экспорт российского газа в Турцию достиг своего пика в 29 млрд кубометров. А в последующие годы поставки начали снижаться и в 2019 году упали до 15,5 млрд кубометров. В этом году падение продолжилось. За первые полгода турецкие компании импортировали 4,7 млрд кубометров — на 41% меньше, чем в прошлом году.

Главной причиной тому может быть цена на российский газ. «Газпром» до последнего времени не шел на встречу турецкой стороне даже в том, чтобы включить в контракты рыночную составляющую, как это сделал для европейских потребителей. В результате разница цен на российский газ для Европы и Турции колоссальная. Так, например, во втором квартале средняя цена для Европы составляла $ 110, а для Турции — $ 228.

В такой ценовой ситуации частные турецкие импортеры, например, оказались абсолютно неконкурентноспособны на внутреннем рынке и практически прекратили импорт российского газа. В 2019 году из контрактных 10 млрд кубометров все турецкие частники отобрали лишь 1,3 млрд кубометров газа. Их долги составили $ 1,7 млрд. «Сейчас эти компании ведут переговоры с „Газпромом“, пытаясь разрешить ситуацию без судебных разбирательств», — сообщало The Wall Street Journal. Источники издания полагали, что этот вопрос придется решать на государственном уровне, так как компании не в состоянии погасить долги.

В прошлом году ниже обязательного контрактного минимума российский газ закупила и «Боташ». Из 20 млрд она обязана выкупать 16 млрд, но импортировала только 13,6 млрд кубометров, по данным EMRA.

Руководитель отдела анализа акций ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов считает, что влияние политики на газовую отрасль Турции прослеживается. «Однако влияние данного фактора не стоит переоценивать, учитывая, что отношения между Турцией и Россией остаются в целом неплохими, и страны продолжают сотрудничать во многих сферах. Главная проблема российского газа в Турции заключается в его дороговизне. Если „Газпром“ пойдет на серьезные уступки по цене, турки вполне могут существенно увеличить закупки. Хотя, конечно, доля российского газа на газовом рынке страны уже вряд ли когда-нибудь будет такой большой, как в первой половине этого десятилетия (почти 60% на пике)», — говорит эксперт. Игорь Додонов замечает, что «Газпром» стал делать большие ставки на Турцию после мирового финансового кризиса, когда потребление газа в Европе стало неуклонно сокращаться. «И поначалу эти надежды оправдывались — с 2008 по 2014 годы спрос на газ в Турции вырос на 30%, и страна даже стала вторым по величине покупателем российского газа после Германии. Однако затем экономическая обстановка в Турции ухудшилась, лира ослабла и спрос перестал расти. Дополнительным негативом для российского газа стал кризис 2015 года, когда турки сбили российский военный самолет в Сирии. Впоследствии отношения между странами в значительной степени нормализовались, но с тех пор Турция встала на путь диверсификации поставок и снижения газовой зависимости от России. Как результат, экспорт газа в Турцию в этом году может составить лишь 8−9 млрд кубометров, то есть вернется к уровням середины 1990-х годов», — говорит руководитель отдела анализа акций ГК «ФИНАМ».

Главный контракт на поставку российского газа «Боташ», на 16 млрд кубометров год, заканчивается в конце 2025 года. И в нынешней ситуации турецкая сторона может просто отказаться от продления соглашения, истекающего в следующем году. «Но, на наш взгляд, пока турки на это не пойдут и будут использовать сложившуюся ситуацию, чтобы выбить себе более привлекательные условия», — считают в ГК «ФИНАМ».

Такого же мнения придерживается и заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

«Не думаю, что такой сценарий в интересах обеих сторон. Вероятно, появятся гибридные системы ценообразования (привязка к стоимости нефти и котировкам на хабах)», — допускает эксперт. Он отмечает, что в регионе нет ликвидного хаба, а на турецком рынке сложилась сложная система регулирования с высокой степень монополизации.

В Оксфордском институте энергетических исследований отмечают, что пока турецкое правительство хочет не либерализации рынка, а лишь выгод от рыночной либерализации.

«Настоящая либерализация возможна только через выполнение закона о рынке природного газа. Хотя сроки давят на правительство, сделать рынок полностью свободным до окончания действия первых контрактов не получится. „Боташ“ может использовать фактор подешевевшего СПГ и заключить краткосрочные контракты с рыночной ценой с „Газпромом“ и Азербайджаном в следующем году. Однако полную либерализацию должны успеть провести до конца 2020-х, когда завершатся все долгосрочные контракты, оставив в стороне политические и стратегические интересы и сосредоточившись только на чистой экономической логике», — считают в Оксфордском институте энергетических исследований. Другим вариантом, по мнению экспертов, может стать доступ к европейскому рынку через СПГ или трубопроводы, чтобы турецкие компании перешли на спотовые закупки газа: «Этого можно достичь. Правительство приняло закон о спотовом импорте и экспорте газа трубопроводами для частных компаний. Однако успех также связан с либерализацией рынка и доступом частников к инфраструктуре, которая катализирует значительные изменения в структуре рынка».

В любом случае, считают аналитики, сильнее всех от текущих изменений пострадает «Газпром».

«Во-первых, потому что он уже оказался в уязвимом положении, потеряв рыночные преимущества из-за одних из самых высоких цен. Азербайджанский газ по контракту SD2 (из TANAP) и спотовый СПГ уже заменили часть поставок „Газпрома“. Во-вторых, стратегия компании по непредоставлению скидки частным импортерам сыграла не только на снижение доли рынка, но и ослабила позиции на переговорах. Кроме того, ситуация осложняется многоуровневыми взаимоотношениями Турции и России, которые касаются не только энергетики, но и присутствия Турции в Сирии и ее международной ориентацией», — говорится в исследовании британского института.