Туристы вынуждены переносить свои осенние и зимние поездки на Мальдивы

Анастасия Иванова

Авиакомпания «Аэрофлот», получившая разрешение летать на Мальдивы два раза в неделю, сообщила о снятии рейсов в октябре, ноябре и декабре, превышающих указанную квоту. Клиентам предлагается перенести даты путешествий или, вернув деньги за перелет, воспользоваться альтернативной перевозкой. На бортах нацперевозчика свободных мест до Нового года практически не осталось.

АЭРОФЛОТ ОТМЕНИЛ ЧАСТЬ РЕЙСОВ НА МАЛЬДИВЫ

Авиасообщение с Мальдивами было восстановлено 3 сентября. С 10 сентября «Аэрофлот» начал выполнение рейсов из Москвы в Мале в соответствии с установленной государством квотой - два раза в неделю. При этом, по словам экспертов, в расписании нацперевозчика с конца октября значилось большее количество рейсов, а в декабре, согласно расписанию, частота становилась ежедневной. «Рейсы эти подтягивались на всех билетных агрегаторах и в системах бронирования туроператоров. Многие туристы бронировали», - рассказала представитель крупного туроператора, пожелавшая остаться неназванной.

В конце прошлой недели «Аэрофлот» начал рассылать своим пассажирам сообщения об отмене части рейсов на Мальдивы кроме двух в неделю. Таким образом получилось, что количество проданных кресел попросту превысило возможные на сегодняшний день объемы перевозки.

Туристическая розница негативно отреагировала на корректировки, произошедшие в расписании нацперевозчика. Эта тема уже несколько дней активно обсуждается в профильных группах в соцсетях. Главный вопрос турагентов звучит так: «кто виноват в сложившейся ситуации и какими будут последствия?».

АЭРОФЛОТ ВЕРНЕТ ДЕНЬГИ ЗА ОТМЕНЕННЫЕ РЕЙСЫ

Эксперт авиаотрасли, пожелавший остаться неназванным, заявил, что не видит объективных причин обвинять в сложившейся ситуации «Аэрофлот».

«Перевозчик не нарушал никаких правил. Известно, что авиакомпании начинают продажу билетов на рейсы задолго до вылета. Многие туристы покупали авиабилеты на Мальдивы до возобновления авиасообщения. В случае, если расписание корректируется, пассажиры могут вернуть денежные средства или обменять авиабилеты на другие вылеты. Так будет и в сложившейся ситуации. Речь, естественно, не идет о ваучерной системе. Туристы сейчас могут, например, отправиться в Мале на рейсах Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. К тому же не исключено, что частота вылетов «Аэрофлота» будет увеличена, как это уже произошло с рейсами в Швейцарию», - рассказал эксперт.

ТУРОПЕРАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ТУРИСТАМ ПЕРЕБРОНИРОВАТЬ ТУРЫ НА МАЛЬДИВЫ

Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ-Тур», в свою очередь, рассказал, что многие турагенты бронировали туры на Мальдивы, не обращая внимание на установленную квоту – 2 рейса в неделю. «Это из серии «ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус». Если говорить про нашу компанию, то мы не рисковали, не продавали в надежде на скорое увеличение частот. Будем работать по ситуации», - говорит эксперт.

Что касается туристов, которые все же забронировали поездки, то им необходимо будет перебронировать свои заявки.

«Заявки были, будем работать по стандартной схеме в такой ситуации - предлагать альтернативные даты вылета», - рассказали в пресс-службе ANEX Tour.

«Да, туры необходимо будет перебронировать. Такая же история была на старте открытия авиасообщения с Турцией. Также у нас порядка 50% туров на Занзибар на август аннулировалось, потому что Turkish Airlines снимали и переносили рейсы», - рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Турагенты, между тем, выражают беспокойство: на какие даты перебронировать туры, если рейсы «Аэрофлота» практически полностью загружены, начиная со второй половины октября и до Нового года включительно.

«Остается надеяться на Turkish Airlines, пусть и по более высокому ценнику, и, конечно, на увеличение частот «Аэрофлота». Сейчас в продаже на конец октября есть и вариант Qatar Airways со стыковкой в Дохе. Но тут нужно учитывать тот факт, что авиасообщение с Катаром пока закрыто. И купленные билеты вновь не будут гарантировать поездку», - рассказал представитель туристической розницы.