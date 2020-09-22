Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против Тегерана

Влада Некрасова

Одностороннее давление

Соединенные Штаты восстановили в полном объеме антииранские санкции. Госдепартамент объяснил это тем, что Тегеран якобы не выполняет условия "ядерной сделки". В ООН и Евросоюзе сочли доводы американцев неубедительными и отказались присоединяться к Вашингтону. Чего добивается Белый дом и какова позиция международного сообщества — разбиралось РИА Новости.

"Совет Безопасности ООН не продлил эмбарго на поставки оружия Ирану. Но США не бездействовали и вернули санкции. Теперь они против не только Тегерана, но и всех нарушителей эмбарго", — заявил Майк Помпео, призвав ЕС поддержать Вашингтон.

Однако реакция оказалась противоположной. Главы внешнеполитических ведомств Германии, Великобритании и Франции ("евротройки") выпустили совместное заявление, осуждающее действия Белого дома.

"США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской программе 8 мая 2018 года и больше не считаются участниками "сделки". В связи с этим любые решения Вашингтона не имеют юридической силы", — отметили министры "евротройки".

Париж, Берлин и Лондон, наоборот, продолжат ослаблять санкции. Министры напомнили, что снятие ограничений с Ирана предусмотрено в резолюции Совбеза ООН 2231. Этот документ официально утвердил согласованную в 2015 году "ядерную сделку".

"Мы постоянно выступали за ее сохранение и продолжим это делать", — подчеркнули европейцы.