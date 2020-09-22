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Украинская община Крыма обвинила Киев в зарабатывании на крымской теме

Украинская община Крыма обвинила Киев в зарабатывании на крымской теме
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что политика Киева нацелена на зарабатывание денег на крымской теме, при этом жители полуострова ему не нужны.

Гридчина в режиме видеоконференцсвязи участвует в Европейском региональном форуме ООН по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам, который проходит в Женеве.


"Крым – это лакомый кусочек, благодаря которому соседнее государство – Украина – имеет возможность выпрашивать деньги из различных западных фондов, а также притягивать к себе различные финансовые потоки", - сказала во время выступления Гридчина.

Она считает, что Крым еще долго будет предметом споров и спекуляций для представителей украинской власти. "Официальный Киев сегодня не видит в Крыму людей, а видит способ заработать и выманить еще больше финансирования для медиа-проектов, которые были бы нацелены на фальсификацию фактов", - подчеркнула Гридчина.

# Политика
По материалам: ria.ru

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