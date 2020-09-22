Украинская община Крыма обвинила Киев в зарабатывании на крымской теме

Алексей Вольцев

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что политика Киева нацелена на зарабатывание денег на крымской теме, при этом жители полуострова ему не нужны.

Гридчина в режиме видеоконференцсвязи участвует в Европейском региональном форуме ООН по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам, который проходит в Женеве.





"Крым – это лакомый кусочек, благодаря которому соседнее государство – Украина – имеет возможность выпрашивать деньги из различных западных фондов, а также притягивать к себе различные финансовые потоки", - сказала во время выступления Гридчина.

Она считает, что Крым еще долго будет предметом споров и спекуляций для представителей украинской власти. "Официальный Киев сегодня не видит в Крыму людей, а видит способ заработать и выманить еще больше финансирования для медиа-проектов, которые были бы нацелены на фальсификацию фактов", - подчеркнула Гридчина.