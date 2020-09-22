Украинская община Крыма обвинила Киев в зарабатывании на крымской теме
Гридчина в режиме видеоконференцсвязи участвует в Европейском региональном форуме ООН по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам, который проходит в Женеве.
"Крым – это лакомый кусочек, благодаря которому соседнее государство – Украина – имеет возможность выпрашивать деньги из различных западных фондов, а также притягивать к себе различные финансовые потоки", - сказала во время выступления Гридчина.
Она считает, что Крым еще долго будет предметом споров и спекуляций для представителей украинской власти. "Официальный Киев сегодня не видит в Крыму людей, а видит способ заработать и выманить еще больше финансирования для медиа-проектов, которые были бы нацелены на фальсификацию фактов", - подчеркнула Гридчина.