Улететь на неделю на море в конце сентября можно от 15 тыс. рублей на двоих

Алексей Вольцев

С открытием новых направлений – Египта, ОАЭ и Мальдив – ценовая картина предложений турпакетов в конце сентября мало изменилась. По минимальным ценам лидируют курорты Юга России, в Турции стартовая планка цен остается той же, что и две недели назад. Из всех «новых» стран наиболее приемлемые цены показывают Эмираты.

Аналитическая служба АТОР продолжает публиковать еженедельный мониторинг цен на российских курортах. Данный замер минимальных и средних цен был сделан вечером 20 сентября для пакетных туров с вылетом 25 сентября – 01 октября, продолжительностью 7 ночей. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы тура).

Минимальные цены турпакетов на курорты Юга России с перелетом из Москвы 25 сентября – 01 октября демонстрируют дальнейшее снижение по сравнению с ценами на туры с вылетами 12-18 сентября – сезон практически закончился.

Так, стартовые цены недельных туров с авиаперелетом 25 сентября – 01 октября на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблются в диапазоне 11,3 – 23,9 тыс. р. на двоих (в прошлом замере неделей ранее - 16,7 – 23,6 тыс. р. на двоих). При этом можно отметить максимальное снижение минимальных цен на туры в Крым и Сочи. Анапа и Геленджик по стартовой планке остаются практически на том же уровне, что и две недели назад (цены для вылетов в середине сентября).

В Абхазии минимальные цены турпакетов также весьма существенно снизились: самый дешевый тур в Абхазию с заездом 25 сентября – 1 октября стоит сейчас около 15 тыс. р. на двоих с перелетом (ранее - 22,3 тыс. р.).

Минимальные цены на пакетную пляжную Турцию стабильны: значительного роста или снижения тут не происходит – недельный тур в Турцию с заездом 25 сентября – 1 октября с питанием по системе «все включено», можно купить за 29,5 тыс. р.(ранее – 28,8 тыс.).

Что касается стартовых цен на туры по другим российских направлениям, то отдых в Калининградской области незначительно подорожал по сравнению с предыдущим замером, но, по всей видимости, это связано с окончанием полетной программы «Библио-Глобуса» в этот регион. Сейчас самый дешевый недельный пакетный тур в Калининград с вылетом 25 сентября- 1 октября стоит 18,9 тыс. р. на двоих.

Минимальные цены пакетных туров с перелетом из Москвы на Алтай для периода заездов 25 сентября- 1 октября остались на прежнем уровне (около 32 тыс. на двоих), Туры на Байкал подешевели, и опять лучшую цену дает TUI Россия.

«Новые» зарубежные направления, открывшиеся в сентябре – Египет, Мальдивы и ОАЭ – пока не могут конкурировать по доступности с российскими направлениями и Турцией.

Так, улететь в конце сентября на недельный отдых в ОАЭ можно минимум за 69 тыс. р. на двоих (отель 3* без питания), в Египет на полупансион – минимум за 90,6 тыс. р. на двоих.

Цены на турпакеты на Мальдивы в конце сентября стартуют от 179 тыс. р. на двоих Это выше, чем в прошлом году – сказывается ограниченность перевозки. Наконец, на Танзанию цены, по сравнению с предыдущим замером, выросли – минимум 186,5 тыс. р. за недельный пакет на двоих.

Регион

Курорт

Название отеля

Звездность

Питание

Цена на двоих с перелетом

Туроператор

Крым

Оленевка

«Оленевка Village»

**

без питания

11 351 ₽

«Библио-Глобус»

Абхазия

Гагра

«Санрайз»

-

без питания

15 010 ₽

АЛЕАН

Сочи

Лазаревское

«Визит»

*

без питания

16 448 ₽

«Библио-Глобус»

Калининград

Светлогорск

«Золотая Бухта»

***

без питания

18 973 ₽

АЛЕАН

Анапа

Анапа

«Маленькая Греция»

**

без питания

20 296 ₽

АЛЕАН

Геленджик

Геленджик

«Лотос»

***

без питания

23 593 ₽

«Библио-Глобус»

Турция

Аланья

Semt Luna Beach hotel

***

все включено

29 495 ₽

ANEX Tour

Алтай

Манжерок

«Манжерок»

***

завтраки

40 445 ₽

TUI Россия

Байкал

Малое море, Сахюрта

База отдыха «Мир Байкала»

***

завтраки

52 499 ₽

TUI Россия

ОАЭ

Дубай

Arabian park

***

без питания

69 005 ₽

TUI Россия

Египет

Хургада

SAND BEACH

***

полупансион

90 659 ₽

TEZ Tour

Мальдивы

Северный Мале Атолл

The Aquzz Beach Hulhumale

***

завтраки

179 003 ₽

ICS Travel Group

Танзания

Кендва

XENIOS TROPICANA KENDWA BEACH

***

завтраки

186 505 ₽

Амботис

Источники: данные сети турагентств «1001 тур», системы поиска и подбора туров Travelata.ru, интернет-магазина пакетных туров Onlinetours.ru. Все цены действительны на 17.00 20 сентября и могут измениться на момент публикации

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ РЕАЛЬНО ПРОДАННЫХ ТУРПАКЕТОВ С ВЫЛЕТОМ 25 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ

Средние цены реально проданных турпакетов на Юг России с вылетом из Москвы 25 сентября – 1 октября (данные сети «1001 тур») по сравнению с прошлым замером, существенно снизились.

Так, в среднем недельный тур с перелетом на двоих в Сочи и Крым в отели 3-4* на полупансионе или даже на завтраках с заездом 25 сентября – 1 октября обойдется уже в 42 тыс. р. (ранее – 52 тыс. р.), падение на 25%.

Средняя стоимость тура в хорошие «пятерки» в Турции с заездом 12-18 сентября немного упала – 103 тыс. р. против 111 двумя неделями ранее: высокий сезон там продолжается, но идет к окончанию.

Что касается средних цен на турпакеты в ОАЭ для вылетов в конце сентября, то сейчас они колеблются вокруг отметки в 105 тыс. р. на двоих (с полупансионом). Тур в Египет на «все включено» в отель 5* можно успеть купить за 96 тыс. р. на двоих, а Мальдивы на «все включено» будут стоить на двоих 267 тыс. р.