Улететь на неделю на море в конце сентября можно от 15 тыс. рублей на двоих
С открытием новых направлений – Египта, ОАЭ и Мальдив – ценовая картина предложений турпакетов в конце сентября мало изменилась. По минимальным ценам лидируют курорты Юга России, в Турции стартовая планка цен остается той же, что и две недели назад. Из всех «новых» стран наиболее приемлемые цены показывают Эмираты.
Аналитическая служба АТОР продолжает публиковать еженедельный мониторинг цен на российских курортах. Данный замер минимальных и средних цен был сделан вечером 20 сентября для пакетных туров с вылетом 25 сентября – 01 октября, продолжительностью 7 ночей. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы тура).
Минимальные цены турпакетов на курорты Юга России с перелетом из Москвы 25 сентября – 01 октября демонстрируют дальнейшее снижение по сравнению с ценами на туры с вылетами 12-18 сентября – сезон практически закончился.
Так, стартовые цены недельных туров с авиаперелетом 25 сентября – 01 октября на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблются в диапазоне 11,3 – 23,9 тыс. р. на двоих (в прошлом замере неделей ранее - 16,7 – 23,6 тыс. р. на двоих). При этом можно отметить максимальное снижение минимальных цен на туры в Крым и Сочи. Анапа и Геленджик по стартовой планке остаются практически на том же уровне, что и две недели назад (цены для вылетов в середине сентября).
В Абхазии минимальные цены турпакетов также весьма существенно снизились: самый дешевый тур в Абхазию с заездом 25 сентября – 1 октября стоит сейчас около 15 тыс. р. на двоих с перелетом (ранее - 22,3 тыс. р.).
Минимальные цены на пакетную пляжную Турцию стабильны: значительного роста или снижения тут не происходит – недельный тур в Турцию с заездом 25 сентября – 1 октября с питанием по системе «все включено», можно купить за 29,5 тыс. р.(ранее – 28,8 тыс.).
Что касается стартовых цен на туры по другим российских направлениям, то отдых в Калининградской области незначительно подорожал по сравнению с предыдущим замером, но, по всей видимости, это связано с окончанием полетной программы «Библио-Глобуса» в этот регион. Сейчас самый дешевый недельный пакетный тур в Калининград с вылетом 25 сентября- 1 октября стоит 18,9 тыс. р. на двоих.
Минимальные цены пакетных туров с перелетом из Москвы на Алтай для периода заездов 25 сентября- 1 октября остались на прежнем уровне (около 32 тыс. на двоих), Туры на Байкал подешевели, и опять лучшую цену дает TUI Россия.
«Новые» зарубежные направления, открывшиеся в сентябре – Египет, Мальдивы и ОАЭ – пока не могут конкурировать по доступности с российскими направлениями и Турцией.
Так, улететь в конце сентября на недельный отдых в ОАЭ можно минимум за 69 тыс. р. на двоих (отель 3* без питания), в Египет на полупансион – минимум за 90,6 тыс. р. на двоих.
Цены на турпакеты на Мальдивы в конце сентября стартуют от 179 тыс. р. на двоих Это выше, чем в прошлом году – сказывается ограниченность перевозки. Наконец, на Танзанию цены, по сравнению с предыдущим замером, выросли – минимум 186,5 тыс. р. за недельный пакет на двоих.
Регион
Курорт
Название отеля
Звездность
Питание
Цена на двоих с перелетом
Туроператор
Крым
Оленевка
«Оленевка Village»
**
без питания
11 351 ₽
«Библио-Глобус»
Абхазия
Гагра
«Санрайз»
-
без питания
15 010 ₽
АЛЕАН
Сочи
Лазаревское
«Визит»
*
без питания
16 448 ₽
«Библио-Глобус»
Калининград
Светлогорск
«Золотая Бухта»
***
без питания
18 973 ₽
АЛЕАН
Анапа
Анапа
«Маленькая Греция»
**
без питания
20 296 ₽
АЛЕАН
Геленджик
Геленджик
«Лотос»
***
без питания
23 593 ₽
«Библио-Глобус»
Турция
Аланья
Semt Luna Beach hotel
***
все включено
29 495 ₽
ANEX Tour
Алтай
Манжерок
«Манжерок»
***
завтраки
40 445 ₽
TUI Россия
Байкал
Малое море, Сахюрта
База отдыха «Мир Байкала»
***
завтраки
52 499 ₽
TUI Россия
ОАЭ
Дубай
Arabian park
***
без питания
69 005 ₽
TUI Россия
Египет
Хургада
SAND BEACH
***
полупансион
90 659 ₽
TEZ Tour
Мальдивы
Северный Мале Атолл
The Aquzz Beach Hulhumale
***
завтраки
179 003 ₽
ICS Travel Group
Танзания
Кендва
XENIOS TROPICANA KENDWA BEACH
***
завтраки
186 505 ₽
Амботис
Источники: данные сети турагентств «1001 тур», системы поиска и подбора туров Travelata.ru, интернет-магазина пакетных туров Onlinetours.ru. Все цены действительны на 17.00 20 сентября и могут измениться на момент публикации
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ РЕАЛЬНО ПРОДАННЫХ ТУРПАКЕТОВ С ВЫЛЕТОМ 25 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ
Средние цены реально проданных турпакетов на Юг России с вылетом из Москвы 25 сентября – 1 октября (данные сети «1001 тур») по сравнению с прошлым замером, существенно снизились.
Так, в среднем недельный тур с перелетом на двоих в Сочи и Крым в отели 3-4* на полупансионе или даже на завтраках с заездом 25 сентября – 1 октября обойдется уже в 42 тыс. р. (ранее – 52 тыс. р.), падение на 25%.
Средняя стоимость тура в хорошие «пятерки» в Турции с заездом 12-18 сентября немного упала – 103 тыс. р. против 111 двумя неделями ранее: высокий сезон там продолжается, но идет к окончанию.
Что касается средних цен на турпакеты в ОАЭ для вылетов в конце сентября, то сейчас они колеблются вокруг отметки в 105 тыс. р. на двоих (с полупансионом). Тур в Египет на «все включено» в отель 5* можно успеть купить за 96 тыс. р. на двоих, а Мальдивы на «все включено» будут стоить на двоих 267 тыс. р.