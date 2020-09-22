Уроки ХХІ века: примеры экологической ответственности международного бизнеса

Влада Некрасова





Международные компании в своих стратегиях развития начинают делать все больший акцент на экологической ответственности бизнеса. Многие ведущие компании мира, такие как ExxonMobil, Air France-KLM, Philip Morris International, Carlsberg, Danone, пытаются хоть немного сделать окружающий мир чище и приятнее для жизни.

«В последующие десятилетия человечество столкнется с новой экзистенциальной опасностью — экологическим коллапсом. Люди дестабилизируют глобальную биосферу на многих фронтах. Мы берем из окружающей среды все больше ресурсов, при этом закапываем огромные объемы мусора и яда, изменяя при этом состав почвы, воды и атмосферы», — такой пессимистический прогноз дает в своей книге «21 урок для 21 века» известный израильский футуролог Юваль Ной Харари.

Действительно, человечество создало огромные риски для самого существования планеты Земля — ​​от глобального потепления, которое растапливает арктические ледники и превращает степи в пустыни, до вырубки лесов, разлива нефти с танкеров, преобразования огромной части суши и даже водного пространства в свалки.

Большая доля вины за этот экологический геноцид лежит на бизнесе, который ради прибыли экономит на экологической безопасности на предприятиях с высоким уровнем экологического риска, расширяет пахотные площади за счет лесов, не гнушается увеличивать эмиссию парниковых газов в атмосферу, максимизирует прибыль в сельском хозяйстве за счет опасных пестицидов и инсектицидов.

Впрочем, в западных странах идеология дикого капитализма и доминирование культа максимизации прибыли постепенно уступает место идеологии устойчивого развития, где ключевой вопрос не только, как одному заработать, но и как при этом всем не потерять.

Концепция устойчивого развития, которую нарабатывали и в рамках ООН (Комиссия Брунтланд), и в рамках авторитетного Римского клуба, предполагает оптимальное сочетание трех базовых параметров — экономического (экономное и эффективное использование ресурсов), социального (более справедливый доступ к социальным благам) и экологического (сохранение и восстановление окружающей среды). По определению ООН, «устойчивое развитие — это развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения без ущерба для будущих поколений». И международный бизнес все активнее включается в этот процесс развития. Все большую актуальность приобретают не только социальная, но и экологическая ответственность бизнеса. И причина — не только в формировании и поддержании положительного имиджа той или иной компании. На самом деле, ключевой фактор — это то, что каждый бизнес так или иначе работает в определенной окружающей среде (социальной, природной) и, в значительной, степени зависит от него.

ExxonMobil

Пожалуй, самую большую порцию критики экологических активистов традиционно получают компании, которые работают с добычей энергоносителей, особенно нефтью, так как процесс влечет за собой риски разлива нефти из-за повреждения танкеров, эа также большие объемы эмиссии парниковых газов.

Еще 30 лет назад один из крупнейших нефтяных производителей мира компания Exxon Mobil заслуженно получила свою порцию критики — в марте 1989 у берегов Аляски произошла авария танкера «Эксон Валдиз». В результате аварии в океан попало более 40 млн. литров нефти, образовалось нефтяное пятно размером с Киевскую область.

Это событие стало стимулом и для компании, и для правительства США начать использовать танкеры с двойным дном. Позже это требование распространилось на все цивилизованные страны мира.

За последние 20 лет компания вложила около 10 млрд. долларов в проекты усиления экологической безопасности собственного производства — в т. ч. в сокращение практики факельного сжигания, снижение выбросов парниковых газов на нефтеперерабатывающих заводах и химических предприятиях компании, в повышение эффективности выработки электрической энергии.

За последние три года компания на 20% сократила выбросы метана, а также активно перерабатывает мусор — утилизировано без вывоза на полигон более 50 тыс. тонн отходов.

Air France-KLM

Кроме нефтегазовых компаний, с наибольшей критикой высоких выбросов парниковых газов (прежде всего, СО2) сталкиваются авиакомпании. И это наипервейшая проблема, которую авиакомпании пытаются сейчас решить в рамках своих стратегий экологической ответственности.

В частности, речь идет, во-первых, о переходе на биотопливо, которое позволяет снизить выбросы СО2 на 80−85%. Еще в 2009 г. нидерландская компания KLM стала первой авиакомпанией, которая осуществила свой первый рейс (Амстердам — ​​Осло) исключительно на биотопливе. Через 10 лет уже альянс Air France-KLM взял на себя обязательства покупать не менее 75 тыс. тонн биотоплива в год.

Во-вторых, идет борьба за уменьшение веса самолета, что также позволит сэкономить на топливе и уменьшить углеродный след. Это одна из причин популярности Boeing 787 Dreamliner, который на 20% экономичнее предшественников. Но также речь идет и об уменьшении веса «начинки» самолета — до веса пассажирских кресел, о более жестком контроле за весом багажа. Даже переход с бумажной на электронную прессу для пассажиров позволяет снизить вес самолета, что позволяет ежегодно экономить 4,6 тыс. тонн топлива.

В-третьих, для снижения СО2 также применяется техника экопилотирования — оптимизации полетного плана, в зависимости от веса самолета и погодных условий.

Но экологическая ответственность авиакомпаний не ограничивается исключительно снижением углеродного следа. Новые технологии обслуживания и чистки самолетов также позволяют экономить электроэнергию и воду. Скажем, разработанный метод «сухого мытья» самолета позволяет Air France-KLM использовать на мойку одного самолета Boeing 777 вместо 12 тыс. литров воды только 150 литров воды. Это позволяет компании экономить около 8 миллионов литров воды ежегодно.

Philip Morris International

Кроме засорения воздуха парниковыми газами насущной проблемой является и засорение почвы. Один из лидеров мирового рынка табачных изделий компания Philip Morris начала активно работать над решением этой проблемы.

И это не случайно. Ведь в мире до сих пор курит больше 1 миллиарда человек. При этом, как показало глобальное социологическое исследование Kantar, в среднем один курильщик выкуривает 11 сигарет в сутки — и большую из них часть — на открытом воздухе. Это создает значительные предпосылки для засорения почвы окурками сигарет.

Как показал глобальный опрос, 25% взрослых курильщиков бросают окурки на землю, поскольку «считают это нормальным способом утилизации сигарет». При этом каждый восьмой потребитель сигарет «не считает, что это загрязняет окружающую среду».

Учитывая такие угрожающие результаты, компания Philip Morris International разработала и уже начала внедрять стратегию, цель которой — до 2025 года уменьшить объемы мусора от продукции компании на 50%.

Стратегия предусматривает, в частности, возможности для утилизации мусора от табачных изделий — компания предоставляет соответствующее оборудование, повышение уровня осведомленности потребителей о проблеме засорения окурками. Для ее реализации уже налаживается сотрудничество с соответствующими экологическими организациями в различных странах мира.

Carlsberg и Coca-Cola

Еще один товар, который катастрофически загрязняет почву — пластиковые бутылки. Здесь стоит отметить совместную инициативу двух крупных потребителей пластиковых бутылок — компании Coca-Cola и Carlsberg. В этом году они объявили проект совместного финансирования производства бутылок на растительном сырье. Даже если такая бутылка попадет в землю — в течение года она полностью разлагается. Проект называется Paper Bottle — внешняя часть бутылки будет из картона, а внутренняя — из PEF — полимера на основе растительного сахара.

Также еще в 2018 Carlsberg фактически отказался от пластиковой упаковки для пивных банок, перейдя на технологию Snap Pack, которая позволяет компании ежегодно предотвращать возникновение 1200 тонн пластиковых отходов. Также наносится специальное наслоение на внешнюю часть стеклянных бутылок, которые меньше разбиваются и могут многократно использоваться повторно.

Danone и Nutricia

Похожую цель — получить нулевые показатели по выбросам углерода — поставили и в компании Danone. Там ее планируют достичь к 2050 году. Кроме оптимизации обращения упаковки и водных ресурсов, в компании также делают упор на регенеративных практиках для сельского хозяйства. Идет постоянный мониторинг карбонового следа как по поставщикам молока, так и по производству молочных продуктов. Также внедрены принципы так называемого «зеленого офиса» — в т. ч. раздельный сбор мусора, экономное использование энергии, бумаги и воды.

В прошлом году дочерняя компания Danone — Nutricia открыла новый инновационный завод продуктов детского питания в Нидерландах. При том, что новый завод увеличил мощность производства вдвое (по сравнению с предыдущим производством), он потребляет на 60% меньше воды, на 25% меньше энергии и выделяет на 50% меньше выбросов СО2. Новое производство обошлось компании в 240 млн евро.

В Украине Nutricia также пытается снизить отходы потребления продукции — в частности, был начат проект обмена баночек от детского питания на продукцию компании.

Ранее «ФАКТЫ» написали, как кобра, принявшая зеленую пластиковую бутылку за добычу, выплюнула ее.