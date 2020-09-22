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Узбекистан освободит организованных туристов от карантина

Узбекистан освободит организованных туристов от карантина

Узбекистан открывается для международного туризма с 1 октября. На каких условиях увидеть красоты Бухары и Самарканда смогут российские туристы, и готовы ли работать с направлением туроператоры, читайте в нашем материале.


ОРГАНИЗОВАННЫХ ТУРИСТОВ ОСВОБОДЯТ ОТ КАРАНТИНА

В Узбекистане с 1 октября снимаются ограничения на международный туризм. По сообщению Специальной республиканской комиссии, пассажиры, прибывающие из стран «красной» зоны (с плохой эпидемиологической ситуацией), в частности, из России, должны предъявить на пограничных пунктах справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус сроком действия не более 72 часов, а также заполнить анкету и отправиться на домашнюю двухнедельную самоизоляцию.

Если прибывший в Узбекистан пассажир не проходил тест, или у него есть симптомы коронавируса, то он сдает тест на контрольно-пропускном пункте за свой счет. При отрицательном результате он отправляется в гостиницу или на домашний карантин на 14 дней. При положительном - в карантинный центр в Узбекистане за свой счет или возвращается в страну прибытия за свой счет.

Для организованных туристов условия въезда более лояльные. Узбекским туроператорам разрешено принимать туристические группы в количестве от 5 до 15 человек. В этом случае организованные туристы из любой страны, включая Россию, освобождаются от обязательного 14-дневного карантина. Основными требованиями к групповым путешественникам являются отрицательный ПЦР тест и медицинская страховка. 

По данным Минздрава Узбекистана, по данным на 19 сентября общее число инфицированных COVID-19  в стране превысило 50 тысяч человек, из которых 92% выздоровело.

По информации Пограничной службы ФСБ РФ, в 2019 году россияне совершили в Узбекистан 226 345 поездок (+28% к 2018 году).


ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОКА НЕ АКТУАЛЬНО

По информации российских туроператоров, послабления для организованных туристов пока не актуальны для российского рынка. Во-первых, между странами до сих пор не восстановлено прямое авиасообщение. Во-вторых, вряд ли найдутся туристические компании, готовые формировать сборные туры в Узбекистан с пересадкой в Казахстане, Белоруссии или Кыргызстане. 

Как считает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, даже если прямые перелеты в Узбекистан возобновятся, всплеска интереса к направлению не будет.

«Узбекистан достаточно дорогое и сезонное направление, интересное преимущественно опытным путешественникам. Большинство россиян уже потратило деньги на летний отпуск, к тому же ради чего ехать в Узбекистан, массовый отечественный турист не знает», - говорит он.

Эксперт также обращает внимание, что осенний сезон в Узбекистане длится сентябрь и октябрь. Поэтому если авиасообщение между Россией и Узбекистаном и восстановится, например, с октября, то туроператоры успеют вписаться лишь в последние заезды.

«В текущих условиях вряд ли найдутся компании, готовые заниматься этим. В этом сезоне рынок фактически остался без туров по ближнему зарубежью. Если какое-то оживление и будет, то только на белорусском направлении», - резюмирует г-н Ромашкин.


НАПРАВЛЕНИЕ ВЕРНЕТСЯ ВЕСНОЙ 2021 ГОДА

По оценке участников рынка, российские туристы не поедут в Узбекистан, так как опасаются коронавируса и не уверены в надлежащем уровне местной медицины.

«Представить туриста, который ради поездки в Узбекистан готов сдавать два теста на коронавирус, до начала поездки и по возвращении из нее, и лететь в эту страну с пересадками, в нынешних условиях практически невозможно. При улучшении эпидемиологической ситуации и возобновлении прямого авиасообщения мы ждем возвращения Узбекистана на российский туристический рынок весной 2021 года», - заявили в одной из туроператорских компаний.

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По материалам: atorus.ru

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