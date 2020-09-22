В Афганистане — новый посол ЕС из Германии

Лидия Мартынова

Сегодня, 22 сентября, в Кабуле состоялась церемония передачи верительных грамот нового посла ЕС президенту Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

Новым послом ЕС в Афганистане стал гражданин ФРГ Андреас фон Брандт, он вручил верительные грамоты президенту Ашрафу Гани. Европейский Союз — один из крупнейших доноров Афганистана, отмечает телеканал.

До последнего времени дипмиссию ЕС в Кабуле возглавлял гражданин Франции Пьер Майодон (с 2017 года). Фон Брандт — германский дипломат, ранее он занимал должность заместителя директора в кабинете генерального секретаря НАТО.