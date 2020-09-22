В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков

Анастасия Иванова

Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился во вторник неделей безалкогольных напитков и пива, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Как сообщалось, в Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" (altayprod22) в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно.





"В рамках тематической недели подписчики сообществ "Алтайские продукты" познакомятся с ассортиментом пивобезалкогольной отрасли края, тонкостями производства напитков, смогут изучить карту местонахождения скважин добычи воды. Кроме того, мы расскажем, как зародилось производство напитков на Алтае и какие виды питьевых вод существуют… Вся информация будет размещена с хэштэгом #вкуснопитьполезныенапитки", говорится в сообщении.

В управлении отметили, что неделя безалкогольных напитков и пива в онлайн-формате продолжит традицию проведения под Белокурихой масштабного межрегионального фестиваля напитков "Алтайфест". Это мероприятие вошло в топ-5 лучших гастрономических фестивалей и кулинарных событий России.

На сегодняшний день производством напитков в крае занимаются порядка 117 предприятий. За прошедший год ими было произведено более 360 тысяч полулитров минеральных вод и вод питьевых природных, более 12 тысяч декалитров безалкогольных напитков. Ассортимент продукции включает: минеральные и питьевые воды, безалкогольные и пенные напитки, квас, энергетики, соки и многое другое.

Товары пивобезалкогольной отрасли поставляются в Казахстан, Киргизию, Китай, Белоруссию, Монголию, Таджикистан. Крупнейшими производителями напитков в крае являются: ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", ООО "Бочкаревский пивоваренный завод", ЗАО "Волчихинский пивоваренный завод", ООО "Триера", ООО "Аква Мастер", ООО "Барнаульская водяная компания".