Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков

В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков

В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков
Алтайский онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!" продолжился во вторник неделей безалкогольных напитков и пива, сообщает краевое управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Как сообщалось, в Алтайском крае проходит первый продовольственный онлайн-фестиваль "Алтайские продукты: вкусно есть полезно!", который продлится до конца октября. Информационная акция организована на ресурсах "Алтайские продукты" (altayprod22) в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Публикации доступны по хештегу #вкусноестьполезно.


"В рамках тематической недели подписчики сообществ "Алтайские продукты" познакомятся с ассортиментом пивобезалкогольной отрасли края, тонкостями производства напитков, смогут изучить карту местонахождения скважин добычи воды. Кроме того, мы расскажем, как зародилось производство напитков на Алтае и какие виды питьевых вод существуют… Вся информация будет размещена с хэштэгом #вкуснопитьполезныенапитки", говорится в сообщении.

В управлении отметили, что неделя безалкогольных напитков и пива в онлайн-формате продолжит традицию проведения под Белокурихой масштабного межрегионального фестиваля напитков "Алтайфест". Это мероприятие вошло в топ-5 лучших гастрономических фестивалей и кулинарных событий России.

На сегодняшний день производством напитков в крае занимаются порядка 117 предприятий. За прошедший год ими было произведено более 360 тысяч полулитров минеральных вод и вод питьевых природных, более 12 тысяч декалитров безалкогольных напитков. Ассортимент продукции включает: минеральные и питьевые воды, безалкогольные и пенные напитки, квас, энергетики, соки и многое другое.

Товары пивобезалкогольной отрасли поставляются в Казахстан, Киргизию, Китай, Белоруссию, Монголию, Таджикистан. Крупнейшими производителями напитков в крае являются: ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", ООО "Бочкаревский пивоваренный завод", ЗАО "Волчихинский пивоваренный завод", ООО "Триера", ООО "Аква Мастер", ООО "Барнаульская водяная компания".

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Латушко заявил, что оппозиция не планирует насильственного захвата власти
Латушко заявил, что оппозиция не планирует насильственного захвата
Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии
Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии
Меркель призвала провести реформу "не поспевающей за своими идеалами" ООН
Меркель призвала провести реформу "не поспевающей за своими идеалами"
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков
В Алтайском крае стартовала онлайн-неделя безалкогольных напитков
Россияне активно осваивают онлайн-платформу по продаже страховок от «Росгосстраха»
Россияне активно осваивают онлайн-платформу по продаже страховок от
Чонгук из BTS до сих пор находится под следствием после ДТП
Чонгук из BTS до сих пор находится под следствием после ДТП
Путин освободил от должности белгородского губернатора Савченко
Путин освободил от должности белгородского губернатора Савченко
В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС
В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС
Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего импровизированного показа
Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего
Самцы австралийских пауков оказались более ядовитыми, чем самки
Самцы австралийских пауков оказались более ядовитыми, чем самки
Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья
Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья
Бухгалтерские услуги от компании «Аутстаффинг ТМ»
Бухгалтерские услуги от компании «Аутстаффинг ТМ»

Топ на сегодня

Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Рябков: Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений
Рябков: Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с возлюбленным
Вдова Лучано Паваротти вышла замуж через 9 месяцев после знакомства с
Польша прикупила газа для газопровода из Норвегии
Польша прикупила газа для газопровода из Норвегии

Еще по теме

Алтай стал лидером по производству сыра в России
Российский бизнесмен решил запустить производство энергетиков с милдронатом
«Музыкальный манифест против коррупции на Алтае» отказались включить в Книгу рекордов Гиннеса
Производители продуктов выступили против пошлин на оборудование