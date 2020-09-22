В Чечне разработали опросник для выявления экстремистских наклонностей

Лидия Мартынова

В Чечне проходит апробацию авторский опросник психологической диагностики экстремистских наклонностей молодежи, «составленный с учетом этнокультурной специфики народов Северного Кавказа». Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба Чеченского государственного педагогического университета.

Опросник создан в рамках научного проекта «Социально-психологический подход в профилактике террористической направленности среди молодежи: опыт ЧР». Основной целью проекта является «эмпирическое исследование и теоретико-методологический анализ социально-психологических особенностей профилактики и противодействия экстремистской и террористической направленности молодежи в регионе, где длительное время действовал режим контртеррористической операции».

«Проведено исследование зависимости формирования экстремистских и террористических наклонностей от различных социально-психологических и индивидуально-личностных факторов. В настоящее время проходит апробацию авторский опросник психологической диагностики экстремистских наклонностей молодежи, составленный с учетом этнокультурной специфики народов Северного Кавказа, результаты которого будут опубликованы в материалах ближайших международных научно-практических конференций и ведущих рецензируемых изданиях РФ», — говорится в сообщении университета.

В рамках первого этапа исследования была проведена работа по сбору эмпирического материала на основе выборки испытуемых, в основном молодежи Чеченской Республики, включая и молодых людей, задержанных правоохранительными органами за участие в незаконных вооруженных формированиях и проходящих психолого-психиатрическую экспертизу на базе психологического диспансера республики.



