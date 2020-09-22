В Чехии запретят продажу изделий из одноразового пластика

Лидия Мартынова

С июля 2021 года из чешских магазинов начнут пропадать одноразовые изделия из пластика. Под запрет попадут ватные палочки, одноразовая посуда, трубочки для коктейлей и пластиковые стаканы, сообщает "ЕвроПульс".

В следующем году из продажи исчезнут и одноразовые изделия из биоразлагаемых видов пластика, которые наносят экологии не меньше вреда.

Магазины смогут распродать оставшиеся запасы этих товаров, но новых поставок уже не будет.

Кроме того, с июля 2024 года бутылки, продаваемые в Чехии, должны будут минимум на четверть состоять из вторичного пластика, а к 2030 году — уже на треть.

Производители таких товаров будут обязаны указывать на этикетке инструкцию по переработке. Также у них будет обязательство убирать мусор, в который превращается их продукция после использования (или возмещать затраты по его уборке).