Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Чехии запретят продажу изделий из одноразового пластика

В Чехии запретят продажу изделий из одноразового пластика
С июля 2021 года из чешских магазинов начнут пропадать одноразовые изделия из пластика. Под запрет попадут ватные палочки, одноразовая посуда, трубочки для коктейлей и пластиковые стаканы, сообщает "ЕвроПульс".

В следующем году из продажи исчезнут и одноразовые изделия из биоразлагаемых видов пластика, которые наносят экологии не меньше вреда.

Магазины смогут распродать оставшиеся запасы этих товаров, но новых поставок уже не будет.


Кроме того, с июля 2024 года бутылки, продаваемые в Чехии, должны будут минимум на четверть состоять из вторичного пластика, а к 2030 году — уже на треть.


Производители таких товаров будут обязаны указывать на этикетке инструкцию по переработке. Также у них будет обязательство убирать мусор, в который превращается их продукция после использования (или возмещать затраты по его уборке).

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
Осеннее равноденствие 22 сентября 2020 года: как Знакам Зодиака привлечь удачу
Осеннее равноденствие 22 сентября 2020 года: как Знакам Зодиака
В Чехии запретят продажу изделий из одноразового пластика
В Чехии запретят продажу изделий из одноразового пластика
Деофшоризация экономики, закрытие АЭС на Украине, травля Джоан Роулинг: о чем пишут в Телеграме 21 сентября
Деофшоризация экономики, закрытие АЭС на Украине, травля Джоан
В Чечне разработали опросник для выявления экстремистских наклонностей
В Чечне разработали опросник для выявления экстремистских наклонностей
Прямой вызов из-за Ирана. Слуцкий призвал мир не "плясать под дудку" США
Прямой вызов из-за Ирана. Слуцкий призвал мир не "плясать под дудку"
Названо условие роста евро выше 90 рублей
Названо условие роста евро выше 90 рублей
Украинцы решили "напрячь" российскую делегацию, угостив шоколадом
Украинцы решили "напрячь" российскую делегацию, угостив шоколадом
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ
Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ
Microsoft купила Bethesda, издателя The Elder Scrolls, DOOM и Wolfenstein
Microsoft купила Bethesda, издателя The Elder Scrolls, DOOM и
«Газпром» попросил добавки транзита у Украины в октябре
«Газпром» попросил добавки транзита у Украины в октябре

Топ на сегодня

Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Россия укрепляет позиции в Сирии в ответ на переброску техники США
Россия укрепляет позиции в Сирии в ответ на переброску техники США
Новые детали: смотрим на обувь и аксессуары в новых лукбуках
Новые детали: смотрим на обувь и аксессуары в новых лукбуках
Добро пожаловать. РФ сняла въездные ограничения для 3 постсоветских стран
Добро пожаловать. РФ сняла въездные ограничения для 3 постсоветских
Коронавирус на коробке морепродуктов из России нашли в Китае
Коронавирус на коробке морепродуктов из России нашли в Китае

Еще по теме

В ЕС запретили ватные палочки и одноразовую пластиковую посуду
Европарламент одобрил запрет разовых изделий из пластика
В Мехико ввели запрет на использование пластика
H&M, Zara и другие бренды отказываются от пластика