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В донных отложениях Онежского озера концентрация микрочастиц пластика вдвое выше, чем в Балтике

В донных отложениях Онежского озера концентрация микрочастиц пластика вдвое выше, чем в Балтике

Ученые из Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН и  Морского гидрофизического института в Севастополе анализируют загрязнение воды и донных отложений Онежского озера микропластиком, частицами полимеров размером менее пяти миллиметров. Исследователи подчеркивают, что микропластик способен взаимодействовать с тяжелыми металлами и другими стойкими загрязняющими веществами и оказывать влияние на живые организмы. Об этой работе рассказала служба научных коммуникаций Карельского научного центра РАН.

К настоящему времени они проанализировали пробы донных осадков на 11 станциях Петрозаводской губы и центральной части Онежского озера. Первые результаты показали, что средняя концентрация микропластика в донных осадках озера составила 2188,7 ± 1164,4 микрочастиц на килограмм сухого веса осадка, что в два раза превышает подобный показатель в Балтийском море, где концентрация микропластика изучалась карельскими учеными совместно с коллегами из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН. Статью с полученными результатами опубликовал Journal of Environmental Chemical Engineering.

«Вода с пластиковыми частицами проходит через озерно-речную сеть, и озеро выполняет функцию более мелкого фильтра, который очищает воду, поступающую с водосбора. В итоге в море поступает уже более очищенная от микропластика вода», — говорит руководитель проекта, заведующий лабораторией гидрохимии и гидрогеологии Института водных проблем Севера КарНЦ РАН Михаил Зобков. Наиболее высокая концентрация первичного микропластика в виде гранул и капсул зафиксирована учеными в устье реки Шуи. В центральной части Онежского озера уровень загрязнения сопоставим, однако микропластик там представлен преимущественно в форме волокон. Наименьший уровень загрязнения отмечен у Ивановских островов, где донные отложения размываются придонными течениями. В ходе проекта учеными разрабатывается методика анализа микропластика в пресных водоемах. Исследование частиц с помощью рамановской спектрометрии и электронной микроскопии показало, что в донных осадках озера преобладают «тяжелые» прозрачные виды пластика: полиэтилентерефталат и поликарбонат. Такие полимеры используются при производстве бутылок для питьевой воды, а также для изготовления теплиц и CD-дисков

Сейчас ученые начинают эксперименты по изучению поглощения тяжелых металлов частицами микропластика, по изучению искусственного старения частиц пластика под действием УФ-излучения и проводят токсикологическое исследование по влиянию микропластика на живые организмы. В этом исследователям помогает байкальский рачок (Gmelinoides fasciatus), который был занесен в Онежское озеро в середине прошлого века и теперь служит неотъемлемой частью кормовой базы местных рыб.

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По материалам: polit.ru

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