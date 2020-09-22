В Иркутской области, в Братске, готовят к открытию «IT-куб»

Лидия Мартынова

В Иркутской области, в Братске, готовят к открытию «IT-куб», сообщает издание «Братск Сегодня».

Центр создан в рамках реализации нацпроекта «Образование» на базе Братского политехнического колледжа.

«Сегодня электронные технологии стали нормой жизни, но многое нам еще предстоит освоить, чтобы идти в ногу со временем. Особо отмечу профессионализм коллектива Братского политехнического колледжа, который смог пройти федеральный конкурс, эффективно освоить бюджет и открыть первый в регионе центр цифрового образования детей», – сказал мэр города Сергей Серебренников.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.