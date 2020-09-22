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«В измене Тарзана виноваты СМИ!» — Наташа Королева защищает мужа-предателя

«В измене Тарзана виноваты СМИ!» — Наташа Королева защищает мужа-предателя

47-летняя певица Наташа Королева «взорвалась» после обнародования СМИ информации об измене ее супруга Сергея Глушко. Напомним, стриптизера публично обвинили в интимной связи с 23-летней актрисой Анастасией Шульженко. Затем в сети появились слухи о беременности «малолетней соблазнительницы», которая, по словам Тарзана, «накачала его запрещенными веществами, чтобы переспать со звездой».


Королева сначала отреагировала адекватно… даже слишком… Взяла любимого Тарзана и увезла отдыхать в Турцию, поддерживая версию муженька: его споили, он не виновен. Все было хорошо до тех пор, пока проворные журналисты не узнали, что звездная парочка не живет вместе с момента оглашения информации о неверности.

«Государственные каналы не имеют морального права создавать желтый контент и транслировать всю ту грязь, что творится в шоу-бизнесе, и уж тем более в личной жизни людей»,

— заявила Наташа.
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ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ, ОБ УДАЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ И ИЗОБРАЖЕНИЙ, СОБРАННЫХ И РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА (в т.ч. об исключении из «общедоступных источников персональных данных» персональных данных субъекта персональных данных). На днях многие СМИ, телеграм-каналы и иные распространители информации в нарушение установленных законами ограничений, без моего согласия и без согласия моей супруги Наташи Королевой распространили сведения о нашей частной и семейной жизни, сплетни, слухи и иную недостоверную информацию, в том числе, информацию из той сферы, которую мы относим к личной и семейной тайне. Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе, моральный. В связи изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий.

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Сказать пару слов в поддержку популярной семейки вызвался и первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества Александр Малькевич, который серьезно задумался об ужесточении отбора материала, публикуемого СМИ.

«Когда за госсчет вместо формирования общественного мнения нам показывают едва ли не секс в прайм-тайм – согласитесь, появляются вопросы… В общем, мне кажется, это тема для действительно серьезного разговора»

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По материалам: popcake.tv

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