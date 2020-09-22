Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса

В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса

В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
Клинические испытания препарата "Авиган" ("Фавипиравир", "Фавилавир"), на который возлагают большие надежды в вопросе лечения коронавируса, завершились в Японии, в настоящее время специалисты приступили к анализу полученных данных, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в компании-производителе лекарства Fujifilm Holdings Corp.

Изначально компания планировала завершить испытания до конца мая, однако затем продлила сроки испытаний вплоть до конца июня. Но даже несмотря на это компании не удалось привлечь к испытаниям необходимых 96 пациентов - в первую очередь в связи с падением числа новых заразившихся. После этого сроки окончания испытаний неоднократно отодвигались.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
Осеннее равноденствие 22 сентября 2020 года: как Знакам Зодиака привлечь удачу
Осеннее равноденствие 22 сентября 2020 года: как Знакам Зодиака
В Чехии запретят продажу изделий из одноразового пластика
В Чехии запретят продажу изделий из одноразового пластика
Деофшоризация экономики, закрытие АЭС на Украине, травля Джоан Роулинг: о чем пишут в Телеграме 21 сентября
Деофшоризация экономики, закрытие АЭС на Украине, травля Джоан
В Чечне разработали опросник для выявления экстремистских наклонностей
В Чечне разработали опросник для выявления экстремистских наклонностей
Прямой вызов из-за Ирана. Слуцкий призвал мир не "плясать под дудку" США
Прямой вызов из-за Ирана. Слуцкий призвал мир не "плясать под дудку"
Названо условие роста евро выше 90 рублей
Названо условие роста евро выше 90 рублей
Украинцы решили "напрячь" российскую делегацию, угостив шоколадом
Украинцы решили "напрячь" российскую делегацию, угостив шоколадом
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ
Рябков раскритиковал предлагаемую США сделку по ДСНВ
Microsoft купила Bethesda, издателя The Elder Scrolls, DOOM и Wolfenstein
Microsoft купила Bethesda, издателя The Elder Scrolls, DOOM и
«Газпром» попросил добавки транзита у Украины в октябре
«Газпром» попросил добавки транзита у Украины в октябре

Топ на сегодня

Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Россия укрепляет позиции в Сирии в ответ на переброску техники США
Россия укрепляет позиции в Сирии в ответ на переброску техники США
Новые детали: смотрим на обувь и аксессуары в новых лукбуках
Новые детали: смотрим на обувь и аксессуары в новых лукбуках
Добро пожаловать. РФ сняла въездные ограничения для 3 постсоветских стран
Добро пожаловать. РФ сняла въездные ограничения для 3 постсоветских
Коронавирус на коробке морепродуктов из России нашли в Китае
Коронавирус на коробке морепродуктов из России нашли в Китае

Еще по теме

Эффективный препарат от коронавируса нашли китайские медики
В Японии предупредили о возможном ракетном пуске со стороны Северной Кореи
Минздрав России запланировал клинические испытания лекарства от коронавируса
Испытания препарата против ВИЧ были завершены в США