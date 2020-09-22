В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса

Алексей Вольцев

Клинические испытания препарата "Авиган" ("Фавипиравир", "Фавилавир"), на который возлагают большие надежды в вопросе лечения коронавируса, завершились в Японии, в настоящее время специалисты приступили к анализу полученных данных, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в компании-производителе лекарства Fujifilm Holdings Corp.

Изначально компания планировала завершить испытания до конца мая, однако затем продлила сроки испытаний вплоть до конца июня. Но даже несмотря на это компании не удалось привлечь к испытаниям необходимых 96 пациентов - в первую очередь в связи с падением числа новых заразившихся. После этого сроки окончания испытаний неоднократно отодвигались.