Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве 4 октября пройдет Турнир имени М.В. Ломоносова

В Москве 4 октября пройдет Турнир имени М.В. Ломоносова

В Москве 4 октября состоится Турнир имени М.В. Ломоносова, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы. 

Турнир пройдет по математике, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвистике и литературе. 

Участники смогут выполнять задания по одному или нескольким предметам. Для участия школьнику необходим собственный ключ доступа к заданиям. Получить такие ключи для участников может школа, подав заявку до 30 сентября. Также школьники могут сделать это самостоятельно. 

Турнир организован при поддержке Департамента образования и науки города Москвы, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и других ведущих вузов. Оператором турнира является Центр педагогического мастерства.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Стартует голосование во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения
Стартует голосование во Всероссийский экспертный педагогический совет
В Москве 4 октября пройдет Турнир имени М.В. Ломоносова
В Москве 4 октября пройдет Турнир имени М.В. Ломоносова
Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео
Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео
В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с Навальным
В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с
BTS рассказали президенту Южной Кореи о том, что группа чуть не распалась в 2018 году
BTS рассказали президенту Южной Кореи о том, что группа чуть не
Лидер BTS RM состоит в браке: правда или фейк?
Лидер BTS RM состоит в браке: правда или фейк?
Быстро и удобно? Россиянам будут перечислять зарплату по номеру телефона
Быстро и удобно? Россиянам будут перечислять зарплату по номеру
Леди Гага, радио Ga Ga и "Агата Кристи". Кто использовал кино в клипах
Леди Гага, радио Ga Ga и "Агата Кристи". Кто использовал кино в клипах
Лавров призвал американского «слона» не считать мир посудной лавкой
Лавров призвал американского «слона» не считать мир посудной лавкой
Кэти Холмс засняли на прогулке с новым бойфрендом
Кэти Холмс засняли на прогулке с новым бойфрендом
Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против Тегерана
Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против
Барабашка в доме: 7 верных признаков
Барабашка в доме: 7 верных признаков

Топ на сегодня

Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях

Еще по теме

Сызранские школьники могут попробовать свои силы в турнире московского образовательного центра
В Москве проходит дистанционная олимпиада по генетике для школьников 8–10-х классов
В Москве впервые пройдет олимпиада мегаполисов для школьников всего мира
В Москве специалисты Городского методического центра проведут серию вебинаров для школьников