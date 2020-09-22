В Москве 4 октября пройдет Турнир имени М.В. Ломоносова

Анастасия Иванова

В Москве 4 октября состоится Турнир имени М.В. Ломоносова, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Турнир пройдет по математике, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, лингвистике и литературе.

Участники смогут выполнять задания по одному или нескольким предметам. Для участия школьнику необходим собственный ключ доступа к заданиям. Получить такие ключи для участников может школа, подав заявку до 30 сентября. Также школьники могут сделать это самостоятельно.

Турнир организован при поддержке Департамента образования и науки города Москвы, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и других ведущих вузов. Оператором турнира является Центр педагогического мастерства.