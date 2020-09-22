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В Москве в октябре в «Технограде» для школьников и студентов стартует программа «Навыки будущего» – Собянин

В Москве в октябре в «Технограде» для школьников и студентов стартует программа «Навыки будущего» – Собянин

В Москве в октябре в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ для школьников и студентов стартует программа «Навыки будущего», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

«В октябре стартует программа «Навыки будущего», где ждут старшеклассников и студентов. Для них подготовили 200 бесплатных мероприятий», – написал Собянин. 

Он напомнил, что обучение в «Технограде» уже прошли больше 420 тысяч человек. 

Образовательный комплекс «Техноград» открылся на ВДНХ в сентябре 2018 года.

Обучение в «Технограде» проходит в формате знакомства с профессией, краткосрочных курсов, полноценных и модульных учебных программ.

«Техноград» предлагает обучение более чем по 40 профессиям. Они объединены в шесть тематических павильонов: «Сервис.Техноград» (повар, официант-бармен, специалист по гостеприимству и т.д.), «Арт.Техноград» (графический дизайнер, промышленный дизайнер, дизайнер интерьера,  художник-аниматор и т.д.), «Цифра.Техноград» (программист, специалист по кибербезопасности, системный администратор и т.д.), «Урбан.Техноград» (мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных работ, мастер по обслуживанию и ремонту инженерных систем ЖКХ и т.д.), «Пром.Техноград» (оператор станков с ЧПУ, сварщик,  слесарь и т.д.), «Бизнес.Техноград» (предпринимательство, профессиональные навыки, позволяющие начать свое дело).

# Общество
По материалам: edu.ru

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