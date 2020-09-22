В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с Навальным

Лидия Мартынова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал произошедшее с Алексеем Навальным нарушением международного права и призвал к "сильной международной реакции".





"Это было нападение не на одного человека, а на фундаментальные демократические права, это также серьезное нарушение международного права… Поэтому требуется сильная международная реакция", - сказал Столтенберг, выступая по видеосвязи на ежегодном форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне.

Он также вновь призвал Россию провести "полное и прозрачное расследование инцидента".

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.