Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с Навальным

В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с Навальным

В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с Навальным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал произошедшее с Алексеем Навальным нарушением международного права и призвал к "сильной международной реакции".


"Это было нападение не на одного человека, а на фундаментальные демократические права, это также серьезное нарушение международного права… Поэтому требуется сильная международная реакция", - сказал Столтенберг, выступая по видеосвязи на ежегодном форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне.

Он также вновь призвал Россию провести "полное и прозрачное расследование инцидента".


Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Стартует голосование во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения
Стартует голосование во Всероссийский экспертный педагогический совет
В Москве 4 октября пройдет Турнир имени М.В. Ломоносова
В Москве 4 октября пройдет Турнир имени М.В. Ломоносова
Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео
Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео
В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с Навальным
В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с
BTS рассказали президенту Южной Кореи о том, что группа чуть не распалась в 2018 году
BTS рассказали президенту Южной Кореи о том, что группа чуть не
Лидер BTS RM состоит в браке: правда или фейк?
Лидер BTS RM состоит в браке: правда или фейк?
Быстро и удобно? Россиянам будут перечислять зарплату по номеру телефона
Быстро и удобно? Россиянам будут перечислять зарплату по номеру
Леди Гага, радио Ga Ga и "Агата Кристи". Кто использовал кино в клипах
Леди Гага, радио Ga Ga и "Агата Кристи". Кто использовал кино в клипах
Лавров призвал американского «слона» не считать мир посудной лавкой
Лавров призвал американского «слона» не считать мир посудной лавкой
Кэти Холмс засняли на прогулке с новым бойфрендом
Кэти Холмс засняли на прогулке с новым бойфрендом
Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против Тегерана
Угроза поражения США. Почему Вашингтон вновь ввел санкции против
Барабашка в доме: 7 верных признаков
Барабашка в доме: 7 верных признаков

Топ на сегодня

Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Пожары в Калифорнии: под Лос-Анджелесом начали эвакуацию
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Американцы инвестируют в Сербию 4 млрд долларов
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях

Еще по теме

Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Обойтись без политизации. Лавров побеседовал с Маасом по Навальному
Песков прокомментировал слова Помпео о ситуации с Навальным
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным