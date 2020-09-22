В «Океане» дали старт юнармейской смене

Анастасия Иванова

Во Всероссийском детском центре «Океан» торжественно открыли десятую смену для участников движения «Юнармия», сообщает пресс-служба движения.

В профильном заезде «Служить России» примут участие 100 ребят.

«В игровой форме мы не только помогаем юнармейцам определиться с выбором будущей специальности, раскрыть в себе определенные таланты, лидерские качества, но и формируем профессиональные кадры, необходимые стране», – сообщил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях.

Детский центр «Океан» создан в 1972 году в Приморском крае. Это многофункциональный комплекс круглогодичного пребывания детей интернатного типа. Ежегодно в программах центра принимают участие 9,5 тысячи детей в возрасте от 11 до 17 лет – победителей предметных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.