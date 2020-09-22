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В ОНФ обсудили рекомендации по организации горячего питания в школах

В ОНФ обсудили рекомендации по организации горячего питания в школах

Бюро расследований Общероссийского народного фронта провело вебинар «ПРО питание: диалог с Роспотребнадзором», на котором прозвучали рекомендации по организации бесплатного школьного питания и обсудили санитарные правила, сообщает пресс-служба ОНФ. 

Заместитель руководителя Бюро расследований ОНФ Валерий Горюханов отметил, что на горячую линию, организованную ОНФ для контроля системы бесплатного горячего питания для учеников младших классов, которая начала работу 1 сентября, поступило уже 1852 обращения. 

«Обращаюсь к родительскому сообществу: оставляйте сообщения на горячей линии и сайте. Только так мы сможем увидеть картину целиком и поможем решить проблему, с которой вы столкнулись, разъяснить ваши права и то, как действовать в том или ином случае. Мы реагируем на каждое обращение. На особом контроле сигналы о том, что детям не предоставляется горячее питание», – отметил Горюханов. 

В ходе вебинара были предложены рекомендации по составлению школьного меню, а также обсуждены вопросы, связанные с разработкой новых санитарных норм, индексом «несъедаемости», организацией питания, родительским контролем и контролем качества еды.

«Очень важно, чтобы операторы питания и родители, особенно те, кто вместе с нами будет осуществлять контроль, понимали, как должен быть организован процесс школьного питания», – подчеркнула начальник управления санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Шевкун.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах также будет создана необходимая инфраструктура, оборудованы столовые и буфеты, налажена система снабжения. 

Общероссийский народный фронт  – это общественное движение, которое создано в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина и которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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