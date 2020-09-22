В «Орленке» назвали имена победителей Всероссийского открытого фестиваля-форума «Бумеранг»

Влада Некрасова

В «Орленке» назвали имена победителей Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», сообщает пресс-служба центра.

В нем приняли участие 367 ребят из Москвы, Московской области и Арктической зоны РФ.

Участники мероприятия участвовали в мастер-классах известных сценаристов, режиссеров, операторов и телеведущих. В течение смены ребята готовили новаторские ТВ-программы, видеосюжеты и киноработы.

«Неподдельный интерес, свежие идеи, новый взгляд на привычные вещи и безудержное желание творить – отличительные черты участников форума «Бумеранг». Большое счастье, что вот уже 15 лет у представителей детского медиадвижения России есть потрясающая площадка для творческого прорыва. В этом огромная заслуга организаторов, наставников и гостей фестиваля-форума, которые вложили в него много сил и любви к своему делу, чтобы как можно больше знаний и навыков увезли с собой из «Орленка» ребята. Здесь все сделано от чистого сердца. Надеюсь, что эта светлая, созидательная энергия вдохновляет молодое поколение на большие творческие свершения», - отметил директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

По итогам фестиваля были вручены награды в различных номинациях: телевидение, кино, анимация, SMM и фотография. Кроме этого, ежегодно на форуме отмечают самых активных участников программы. Имена медиалидеров «Бумеранга-2020» назвали директор «Орленка» Александр Джеус и телеведущий Дмитрий Борисов. Триумфаторами стали Владислав Бахтин (г. Жуковский), Милана Аксеновская (г. Северодвинск) и Василий Копытков (г. Москва).

Всероссийский детский центр «Орленок» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации.

История ВДЦ «Орленок» началась в июле 1960 года. В течение года центр принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. В 2012 году ему был присвоен статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО».