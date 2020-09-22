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В работе лагерей «Страна Героев» приняли участие около 5 тысяч детей

В работе лагерей «Страна Героев» приняли участие около 5 тысяч детей

В работе военно-исторических лагерей «Страна Героев» приняли участие около 5 тысяч детей, сообщает Российское военно-историческое общество.

В этом году площадки были развернуты в нескольких регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Программа была посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

«Страна Героев» – проект, призванный воспитывать российских школьников в духе патриотизма и глубокого почтения к российской истории. В рамках летних смен участники получают навыки проектной деятельности, учатся работать в команде, преодолевать трудности, развивают силу, выносливость и морально-волевые качества.

Молодежные лагеря функционируют в рамках реализации национального проекта «Культура».

До 2024 года такие лагеря планируется открыть в 25 регионах РФ.

Молодежные лагеря организованы Агентством развития внутреннего туризма, которое также является оператором проекта РВИО «Дороги Победы. Путешествия для школьников».

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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