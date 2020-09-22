В Ростове открыт первый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб»

Анастасия Иванова

В Ростове открыт первый в Ростовской области центр цифрового образования детей «IT-куб», сообщает Администрация Ростова-на-Дону.

Центр создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Отмечается, что работы по созданию центра начались уже в мае этого года. Выделены помещения общей площадью более 1200 квадратных метров. На оснащение и капитальный ремонт в общей сложности затрачено 57 миллионов рублей.

В центре дети смогут обучаться по шести направлениям: «Программирование на Python», «Разработка VR/AR-приложений», «Основы программирования на Java», «Кибергигиена и работа с большими данными», «Программирование роботов», «Мобильная разработка».

Ежегодно в детских объединениях центра «IT-куб» будут обучаться свыше 400 школьников, а еще более 1500 станут участниками олимпиад, фестивалей и конкурсов в области цифровой грамотности.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

