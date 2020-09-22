В сельских школах Омской области в 2021 году откроют 75 центров «Точка роста»

Лидия Мартынова

В сельских школах Омской области в 2021 году откроют 75 центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования региона Татьяну Дернову.

«В этом году у нас открывается 42 «Точки роста», степень готовности уже очень высокая. В следующем году будет 75 таких центров», – сказала Дернова.

Она уточнила, что регион финансирует проведение ремонта в помещениях, выделенных для «Точек роста».

По словам Дерновой, те 58 «Точек роста», которые открылись в сельских школах Омской области в прошлом году, показали, что эти площадки становятся центром притяжения для всей округи.

«Мы проводим занятия для детей из соседних населенных пунктов. И родители с удовольствием участвуют тоже: там есть возможность и в шахматы поиграть, и получить какие-то элементарные навыки в информационно-коммуникационных технологиях», – отметила Дернова.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

