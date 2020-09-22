В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС

Анастасия Иванова

Показы дипломных спектаклей ГИТИС времени коронавирусных ограничений стартуют во вторник на сцене театрального центра "На Страстном", сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

Показы будут идти в разные дни до 24 октября. После дипломных спектаклей будут сыграны отдельные актерские отрывки.

"Пандемия лишила нынешних выпускников театральных вузов возможности полноценно показаться и пройти просушивания в театры Москвы. То есть фактически будущие актеры из-за форс-мажора лишились шанса на трудоустройство... Поэтому я уверен, что этот проект очень важен сегодня, и как знать, может быть, он действительно поможет ребятам обрести свой театральный дом. Нашу идею одобрили и ректоры вузов, и сами студенты, и столичные театры", - отметил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

Проект "Твой шанс. Casting" призван решить проблему нынешних выпускников. Индивидуальные показы рассчитаны в первую очередь на художественных руководителей, директоров, заведующих труппой, продюсеров и режиссеров - то есть на всех, кто заинтересован в новых лицах и новых талантах.

Дипломные спектакли сыграют студенты факультетов ГИТИС: актерского, режиссерского и музыкального театра. В афишу вошли спектакли мастерских Владимира Андреева, Бориса Плотникова, Николая Лазарева, Леонида Хейфеца.