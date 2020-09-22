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В Тверской области разбился истребитель Су-30, экипаж катапультировался

В Тверской области разбился истребитель Су-30, экипаж катапультировался

Сегодня, 22 сентября, при проведении планового учебно-тренировочного полета в Тверской области разбился самолет Су-30, экипаж катапультировался. Об этом сообщили в Западном военном округе (ЗВО).

После приземления экипаж вышел на связь. Для установления причин аварии на место ЧП направлена комиссия ЗВО.

Су-30 — советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Предназначен для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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