Венесуэла назвала агрессией санкции США против Мадуро из-за Ирана

Влада Некрасова

Венесуэла отвергает и осуждает новую агрессию со стороны правительства США, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, комментируя решение Вашингтона ввести санкции против Николаса Мадуро.

«Венесуэла осуждает новую агрессию США, которые объявили о санкциях против президента Николаса Мадуро в рамках продолжающейся кампании агрессии против Ирана и нашей страны», — заявил дипломат.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что США вводят очередные санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро «за причастность к проведению оружейных сделок с Ираном». При этом Помпео назвал Мадуро «предыдущим президентом».

Под санкции также попало Минобороны Ирана и два физических лица, связанные с иранской программой обогащения урана.