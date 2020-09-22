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Венесуэла назвала агрессией санкции США против Мадуро из-за Ирана

Венесуэла назвала агрессией санкции США против Мадуро из-за Ирана

Венесуэла отвергает и осуждает новую агрессию со стороны правительства США, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, комментируя решение Вашингтона ввести санкции против Николаса Мадуро.

«Венесуэла осуждает новую агрессию США, которые объявили о санкциях против президента Николаса Мадуро в рамках продолжающейся кампании агрессии против Ирана и нашей страны», — заявил дипломат.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что США вводят очередные санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро «за причастность к проведению оружейных сделок с Ираном». При этом Помпео назвал Мадуро «предыдущим президентом».

Под санкции также попало Минобороны Ирана и два физических лица, связанные с иранской программой обогащения урана.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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