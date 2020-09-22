Вице-губернатор Брянской области ушел в отставку после ДТП с участием сына

Лидия Мартынова

В Брянской области вице-губернатор Александр Резунов подал в отставку после смертельного ДТП с участием своего сына Максима. Об этом сообщает ТАСС.

«Вице-губернатор Александр Резунов ушел в отставку после ДТП с участием его сына. Александр Григорьевич сделал заявление, в котором сообщил, что это его решение. Он сам принял решение о том, чтобы уйти в отставку. Чтобы никто не говорил, что как-то оказывается давление на следствие», — сказали в региональном правительстве.

Там также распространили заявление политика, в котором он высказывает сожаление по поводу случившегося. Резунов также рассказал, что у его сына двое маленьких детей. Оба они инвалиды. В день ДТП родственники виделись после того, как малышей отправили на очередной этап лечения в Москву, у сына вице-губернатора была травмирована рука, ему оказывали медпомощь. Но Резунов-старший не знает, в каком состоянии был его сын в момент трагедии.

«Да, это беда. То, что произошло, — трагедия семьи пострадавшего. Мы очень сожалеем, что так все получилось. Я лично, сын, вся наша семья», — говорится в заявлении.

ДТП произошло 18 сентября на проспекте Ленина. По предварительным данным, Максим Резунов, находясь за рулём автомобиля «Volkswagen Touareg» влетел в автомобиль «Toyota Will», водитель которого скончался от полученных травм.