Вице-губернатор Брянской области ушел в отставку после ДТП с участием сына
В Брянской области вице-губернатор Александр Резунов подал в отставку после смертельного ДТП с участием своего сына Максима. Об этом сообщает ТАСС.
Там также распространили заявление политика, в котором он высказывает сожаление по поводу случившегося. Резунов также рассказал, что у его сына двое маленьких детей. Оба они инвалиды. В день ДТП родственники виделись после того, как малышей отправили на очередной этап лечения в Москву, у сына вице-губернатора была травмирована рука, ему оказывали медпомощь. Но Резунов-старший не знает, в каком состоянии был его сын в момент трагедии.
ДТП произошло 18 сентября на проспекте Ленина. По предварительным данным, Максим Резунов, находясь за рулём автомобиля «Volkswagen Touareg» влетел в автомобиль «Toyota Will», водитель которого скончался от полученных травм.