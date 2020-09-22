Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего импровизированного показа

Вадим Карасев

Неделя моды в этом году сильно отличается от привычного формата из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Однако 46-летняя Виктория Бекхэм сохранила семейную традицию, в соответствии с которой дети и муж Дэвид Бекхэм посещают ее шоу.





На этот раз они стали единственными гостями показа. На фотографии, которую дизайнер опубликовала в инстаграме, Дэвид позирует вместе с сыновьями: 18-летним Ромео, 15-летним Крузом и девятилетней дочерью Харпер. Старшего сына пары Бруклина не было, поскольку он в настоящее время находится в Нью-Йорке со своей невестой Николой Пельтц и, видимо, полностью погружен в предсвадебные хлопоты.

Мои любимые (и единственные) гости в этом сезоне!

— подписала Виктория семейный снимок.





Вместо традиционной презентации звезда показала лукбук и минифильм. В нем снялись всего четыре модели. Свою новую коллекцию Бекхэм решила представить в галерее современного искусства Восточного Лондона Victoria Miro.

В начале презентации модельер выразила благодарность карантину и самоизоляции за то, что у творческих людей появилась возможность полностью посвятить себя главному.





Виктория Бекхэм с дочкой Харпер

Могу честно сказать, в этой коллекции нет ничего, что я сама не буду носить. А это бывает далеко не всегда. Иногда ты действительно создаешь наряды только для подиума,

— заявила Бекхэм.

Коллекция была вдохновлена эпохой 1970-х — здесь есть расклешенные брюки с разрезами, женственные силуэты, расслабленные мягкие линии, длинные летящие платья и свободные пальто.

Я обнаружила, что все это освобождает. В этом сезоне все изменилось, и это напоминает мне, почему я вообще влюбилась в эту индустрию, вспомнила время, когда я делала небольшие презентации. Это чувство свободы — то, что сейчас нужно моему бизнесу,

— подытожила она.

Бекхэм сказала, что в условиях изоляции носила джинсы, футболки, рубашки, а эта коллекция создана для того, чтобы почувствовать ветер перемен. Она уверена, что женщины захотят носить другие вещи.