Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего импровизированного показа

Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего импровизированного показа

Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего импровизированного показа

Неделя моды в этом году сильно отличается от привычного формата из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Однако 46-летняя Виктория Бекхэм сохранила семейную традицию, в соответствии с которой дети и муж Дэвид Бекхэм посещают ее шоу.


На этот раз они стали единственными гостями показа. На фотографии, которую дизайнер опубликовала в инстаграме, Дэвид позирует вместе с сыновьями: 18-летним Ромео, 15-летним Крузом и девятилетней дочерью Харпер. Старшего сына пары Бруклина не было, поскольку он в настоящее время находится в Нью-Йорке со своей невестой Николой Пельтц и, видимо, полностью погружен в предсвадебные хлопоты.

Мои любимые (и единственные) гости в этом сезоне!

— подписала Виктория семейный снимок.


Вместо традиционной презентации звезда показала лукбук и минифильм. В нем снялись всего четыре модели. Свою новую коллекцию Бекхэм решила представить в галерее современного искусства Восточного Лондона Victoria Miro.

В начале презентации модельер выразила благодарность карантину и самоизоляции за то, что у творческих людей появилась возможность полностью посвятить себя главному.


Виктория Бекхэм с дочкой Харпер

Могу честно сказать, в этой коллекции нет ничего, что я сама не буду носить. А это бывает далеко не всегда. Иногда ты действительно создаешь наряды только для подиума,

— заявила Бекхэм.

Коллекция была вдохновлена эпохой 1970-х — здесь есть расклешенные брюки с разрезами, женственные силуэты, расслабленные мягкие линии, длинные летящие платья и свободные пальто.

Я обнаружила, что все это освобождает. В этом сезоне все изменилось, и это напоминает мне, почему я вообще влюбилась в эту индустрию, вспомнила время, когда я делала небольшие презентации. Это чувство свободы — то, что сейчас нужно моему бизнесу,

— подытожила она.

Бекхэм сказала, что в условиях изоляции носила джинсы, футболки, рубашки, а эта коллекция создана для того, чтобы почувствовать ветер перемен. Она уверена, что женщины захотят носить другие вещи.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Чонгук из BTS до сих пор находится под следствием после ДТП
Чонгук из BTS до сих пор находится под следствием после ДТП
Путин освободил от должности белгородского губернатора Савченко
Путин освободил от должности белгородского губернатора Савченко
В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС
В театральном центре "На Страстном" покажут дипломные спектакли ГИТИС
Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего импровизированного показа
Виктория Бекхэм поделилась семейными снимками со своего
Самцы австралийских пауков оказались более ядовитыми, чем самки
Самцы австралийских пауков оказались более ядовитыми, чем самки
Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья
Молдавия решает с Газпромом судьбу долга Приднестровья
Бухгалтерские услуги от компании «Аутстаффинг ТМ»
Бухгалтерские услуги от компании «Аутстаффинг ТМ»
Стартует голосование во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения
Стартует голосование во Всероссийский экспертный педагогический совет
В Москве 4 октября пройдет Турнир имени М.В. Ломоносова
В Москве 4 октября пройдет Турнир имени М.В. Ломоносова
Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео
Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео
В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с Навальным
В НАТО призвали к "сильной международной реакции" на инцидент с
BTS рассказали президенту Южной Кореи о том, что группа чуть не распалась в 2018 году
BTS рассказали президенту Южной Кореи о том, что группа чуть не

Топ на сегодня

Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Экономист: от санкций ЕС против Минска больше пострадает Украина
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Орлёнок»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Рябков: Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений
Рябков: Мы не дадим втянуть себя в гонку вооружений
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях

Еще по теме

Каникулы закончились: Дэвид и Виктория Бекхэм с детьми вернулись в Лондон
Зимним забавам весна не помеха: фотоотчет Дэвида Бекхэма с прогулки с детьми
Дэвид Бекхэм с детьми поддержали Викторию Бекхэм на показе ее новой коллекции
Виктория Бэкхем развеяла слухи о разводе с мужем Дэвидом и поделилась новыми семейными фото