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Владимир Путин направил приветствие участникам VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia

Владимир Путин направил приветствие участникам VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

«Несмотря на то, что в нынешнем году это престижное мероприятие прошло в онлайн-формате, оно стало большим и по-настоящему значимым событием для каждого из вас. Вы хорошо к нему подготовились, продемонстрировали строгому экспертному жюри высокое мастерство, собранность, умение оперативно справляться с нештатными ситуациями. А главное, доказали самим себе, что способны на равных соревноваться с лучшими молодыми профессионалами из разных регионов страны и добиваться успеха, идти вперед», – написал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что такие востребованные временем проекты, каким является Национальный чемпионат WorldSkills Russia, содействуют популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой личностной самореализации юношей и девушек и формируют в обществе уважение к человеку труда.

«От души поздравляю финалистов и победителей, желаю всем новых достижений и всего наилучшего», – добавил Владимир Путин. 
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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