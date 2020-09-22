Вместо штрафа — тюрьма: Зеленский подложил свинью автоугонщикам

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за угон транспортных средств, который Рада приняла 3 сентября 2020 года.

С вступлением закона в силу (это произойдет со дня его официального опубликования) виновник больше не отделается штрафом — такие действия будут наказываться ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Эти же действия, совершенные организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, минувшим летом в Киеве двое автоугонщиков поразили патрульных — они угнали… маршрутный автобус. Однако до них в Харькове произошло еще более «крутое» ЧП — там мужчина попытался угнать маршрутку прямо с пассажирами.