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Внесены изменения в порядок приема детей в школы

Внесены изменения в порядок приема детей в школы

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации утверждён порядок приёма детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, сообщает пресс-служба ведомства.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Основные нововведения:

- распорядительный акт о закреплении школы за микрорайоном должен издаваться муниципалитетом не позднее 15 марта текущего года. Школа должна опубликовать этот документ на своём сайте в течение 10 календарных дней с момента его издания;
- в приказе описано, кто имеет право на внеочередной, первоочередной и преимущественный приём в учебное заведение;
- право преимущественного приёма на обучение по образовательным программам начального общего образования получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сёстры;
- приём заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закреплённой территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный приём, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. Директор школы издаёт приказ о приёме детей в течение 3-х рабочих дней после завершения приёма заявлений;
- для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений о приёме на обучение в первый класс начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;
- обучение в начальной школе начинается с момента достижения ребёнком 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 8 лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется письменное заявление родителей (законных представителей) и разрешение учредителя школы;
- дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;
- документы о приёме в школу можно подать лично или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или по электронной почте образовательной организации, или через официальный сайт школы, или с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.

# Общество
По материалам: edu.ru

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