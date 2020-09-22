Вслед на Айзой: Наталья Рудова показала свой вареник

Влада Некрасова

Наталья Рудова, популярная актриса из сериалов «Татьянин день» и «Универ. Новая общага», поразила публику серией пикантных снимков и видео. Фотография, на которой Рудова подплыла к ступенькам бассейна в еле заметных трусиках стала самой обсуждаемой в сети. Теперь девушка получила негласное прозвище «Вторая Айза», гуляющее на просторах интернета.

«Если бы люди посылали меньше своей негативной энергии чужим людям — осуждая , обсуждая , сплетничая , и оскорбляя их , и уделяли больше времени себе , возможно у них была бы своя , счастливая , интересная жизнь .Но это не точно..»,

— безразлично добавила Наташа под постом, по-видимому, обращаясь к хейтерам.

Еще одной поразившей публикацией стал реверс: Рудова вылетает из воды и встает на маленький мостик яхты. Съемка в обратном направлении «сыграла свое дело». Поклонники отмечают, что это придало Рудовой сексуальности и загадочности.

«Прибывшая из пены Морской

Ваша-

Афродита Александровна»,

— шутливо написала автор публикации.

К счастью некоторых поклонников и к сожалению других, Наташа не стала откровенничать на уровне Айзы, но не стала стесняться своего стройного и фигуристого тела и опубликовала все фото с отдыха на открытой странице Instagram.

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