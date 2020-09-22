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«Выбесила эта выскочка!» — Наталью Рудову возненавидели русские в Турции

«Выбесила эта выскочка!» — Наталью Рудову возненавидели русские в Турции

Наталья Рудова уже несколько дней подряд засоряет свою ленту в Instagram обнажёнными снимками с отдыха в Турции, создавая в профиле картинку «инстаграмной жизни»: невероятно красивая еда, чистота голубого моря, фото на яхте и счастливая улыбка «на миллион».


Все бы ничего, но тут подоспели реальные отзывы о «королеве» социальных сетей. Люди, отдыхающие с ней в одном отеле, признались, что такому звездному соседству абсолютно не рады. Хамоватая девица постоянно разгуливает по пляжу с задранным носом и позиционирует себя «самой важной шишкой тусовки». Дерганная и надменная мадам ежедневно озирается, будто боится большого набега поклонников, умоляющих ее сделать с беднягами селфи, однако, по словам посетителей отеля, «еще ни один человек не подошел к ней за фото».

«Все подтверждаю, жила у нас в ЖК Западном острове, в нашем подъезде. Рады, что она переехала, ни с кем не здоровалась, я не смотрю сериалы, не знала про неё, столько пафоса, снобизма. Парковалась ужасно, гоняла по жк на скорости, всегда в бейсболке, всех избегала»,

— пишет женщина о зазвездившейся инстадиве. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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