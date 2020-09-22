Завод кровельных материалов расширит производство при поддержке МСП Банка

Анастасия Иванова

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку для расширения производства изготовителю кровельных и фасадных материалов из Бурятии, сообщает пресс-служба банка.

МСП Банк предоставил компании "Тимлюйский завод" (производственная площадка – моногород Каменск) кредит на 30 миллионов рублей по ставке 8,5% годовых на 3 года в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена поручительством Гарантийного фонда Бурятии.

Как ожидается, использование заемных средств позволит заводу увеличить объем производства продукции, открыть новые регионы сбыта, в том числе за рубежом.

Дальнего Востока. Ежегодно компания выпускает до 30 тысяч тонн продукции. В линейке изделий – шиферная черепица, кровельный шифер, фасадные листы и другая продукция.