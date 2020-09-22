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Завод кровельных материалов расширит производство при поддержке МСП Банка

Завод кровельных материалов расширит производство при поддержке МСП Банка
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку для расширения производства изготовителю кровельных и фасадных материалов из Бурятии, сообщает пресс-служба банка.

МСП Банк предоставил компании "Тимлюйский завод" (производственная площадка – моногород Каменск) кредит на 30 миллионов рублей по ставке 8,5% годовых на 3 года в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена поручительством Гарантийного фонда Бурятии.

Как ожидается, использование заемных средств позволит заводу увеличить объем производства продукции, открыть новые регионы сбыта, в том числе за рубежом.


Дальнего Востока. Ежегодно компания выпускает до 30 тысяч тонн продукции. В линейке изделий – шиферная черепица, кровельный шифер, фасадные листы и другая продукция.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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