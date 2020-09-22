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Зеленский ответил на петицию об отставке из-за несвоевременного декларирования

Зеленский ответил на петицию об отставке из-за несвоевременного декларирования
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою отставку из-за несвоевременного информирования им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи. Он подчеркнул, что это стало результатом ошибки и не является основанием для его отставки с поста главы государства.

Об этом сказано в ответе Зеленского на электронную петицию.

В ней главу государства призвали уйти в отставку за нарушение закона "О предотвращении коррупции" из-за недекларирования доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В середине июля она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.

В петиции указано, что 18 апреля 2019 года в программе "Право на владу" кандидат в президенты Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон.

"7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции". Обращаемся к господину президенту с призывом придерживаться слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям", - сказано в ней.

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона "взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством". Он заверил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.
"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно... произошло в результате ошибки, и не связано с корыстными мотивами", - заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что сразу после обнаружения ошибка была публично признана и исправлена, а "ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства".

"Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется", - подытожил Зеленский.

Напомним, 7 июля Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении законодательства: он вовремя не задекларировал покупку и продажу облигаций внутреннего госзайма.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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