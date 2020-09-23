Айза Анохина поздравила бывшего мужа Гуфа с 41-летием: "Благодарна Богу, что смогла тебя бросить!"

Вадим Карасев

35-летняя Айза Анохина публично поздравила своего бывшего мужа, рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), с днем рождения, который он празднует сегодня, 23 сентября. Ему исполнился 41 год, и по этому поводу Айза написала длинный пост, где искренне высказалась о своем отношении к бывшему супругу и отцу ее старшего сына Сэма.





Гуф и Айза Анохина

В первый раз за 8 лет после развода, я могу с чистой совестью поздравить тебя на весь holly internet с днем твоего рождения, и никого при этом не обидев. Сегодня тебе исполнилось 41, и я честно рада, что ты дожил до этого возраста! Без шуток! Ставки были не велики. Я искренне рада, что ты обрел свой домик в Подмосковье и что-то там вечно копаешь и сажаешь. Ты этого хотел! Я рада, что мы научились быть друзьями, и нашему общению никто не мешает! Я также рада, что ты все так же смешно шутишь. Ты навсегда останешься моим аппендиксом. Вроде и без тебя могу, но пока не вырезали (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написала Айза, поделившись серией архивных снимков.





Ты безумно дерьмовый муж, но ты по-настоящему отличный бро! По уровню нытья меня может превзойти лишь Леха Долматов, и в этом наша фишка! Я от всей души хочу пожелать тебе здоровья! Чтобы лавочка, на который ты сидишь и вся красота, которая тебя окружает, приносила тебе счастья и чтобы тебе всегда всего было достаточно! Просто будь благодарен всему, что у тебя есть, ведь ты тот еще везунчик, — пожелала экс-мужу Анохина.









Упомянула Айза в своем посте и своего нынешнего возлюбленного Олега Майами.

Как говорит Олег: "То, что Лехе сходит с рук, мне никогда не простят!", и это чертовски верно! Твой лимит доверия настолько давно исчерпан, что это все стало твоим обаянием!. Береги себя хотя бы для Сэма, ведь ты ему стал очень нужен. Я тебя очень сильно люблю, таким какой ты есть. И благодарна Богу, что смогла тебя бросить. И теперь я на тебя смотрю совершенно другими глазами, и знаешь что, они уважают тебя! Будь счастлив!

— заключила Айза.









Напомним, что в браке с Долматовым она провела шесть лет. В 2017 году Айза вышла замуж за Дмитрия Анохина, от которого родила сына Элвиса, но в начале 2020 года она призналась, что разводится. После этого Анохина начала встречаться с Олегом Майами, но в сети то и дело появляются слухи, что и эти отношения не задались.





Зато вот общение с бывшим мужем Алексеем у Айзы не прекращается. В этом году она даже призналась, что подумывает над тем, чтобы снова взять фамилию Долматова. Кроме того, экс-супруги регулярно оставляют комментарии друг другу и даже иногда флиртуют.

На пост Анохиной отреагировали и простые подписчики, и ее звездные друзья — искренность автора, похоже, всех подкупила.

Роскошное поздравление,

— написала Наталья Давыдова.

Это самый лучший пост за всю историю русского инстаграма!

— оставила комментарий Сюзанна Варнина.

Любовь существует, я у Айзы в инстаграме видела,

— отметила одна из подписчиц.



