Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Акции "Яндекса" обновили исторический максимум

Акции "Яндекса" обновили исторический максимум
Акции "Яндекса" обновили исторический максимум, подскочив почти на 8% после решения Московской биржи повысить коридор торгов по бумагам компании, следует из данных торгов Московской биржи.

Акции "Яндекса" растут, продолжая отыгрывать новости о возможной сделке с TCS Group.

К 11.16 мск акции "Яндекса" росли на 6,27% - до 5207 рублей и уже подскакивали на 7,8%, до 5282 рублей – нового исторического максимума, при этом депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", теряют 3,68% своей стоимости. Индекс Мосбиржи растет на 2,3%.


Ранее в среду Московская биржа второй раз повысила границу ценового коридора - до 5310,6 рубля и диапазона оценки рыночных рисков до 5691,41 рубля акций компании "Яндекс".


TCS Group и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности - группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сергей Кравцов проведёт всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста»
Сергей Кравцов проведёт всероссийский Марафон открытий центров «Точка
В Москве к юбилею Сергея Есенина для школьников подготовили интерактивный урок
В Москве к юбилею Сергея Есенина для школьников подготовили
В ЕГЭ-2021 включат вопрос по принятым поправкам в Конституцию
В ЕГЭ-2021 включат вопрос по принятым поправкам в Конституцию
Египет избавит Ливию от террористов и положит конец вмешательству Турции
Египет избавит Ливию от террористов и положит конец вмешательству
Когда отмечают Покров Богородицы в 2020 году
Когда отмечают Покров Богородицы в 2020 году
Акции "Яндекса" обновили исторический максимум
Акции "Яндекса" обновили исторический максимум
Сенаторы переназначили Артамонова главой бюджетного комитета Совфеда
Сенаторы переназначили Артамонова главой бюджетного комитета Совфеда
Учения «Кавказ-2020»: морпехи высадились на побережье в Дагестане
Учения «Кавказ-2020»: морпехи высадились на побережье в Дагестане
Шведский фермер при вспашке поля нашел рунический камень
Шведский фермер при вспашке поля нашел рунический камень
«И снова третье ноября»: ФБР напомнило о «руке Москвы» перед выборами в США
«И снова третье ноября»: ФБР напомнило о «руке Москвы» перед выборами
Лукашенко запретил ввоз в Белоруссию любых польских товаров
Лукашенко запретил ввоз в Белоруссию любых польских товаров
В Украине вводится единый смарт-билет на все виды транспорта
В Украине вводится единый смарт-билет на все виды транспорта

Топ на сегодня

Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса
Кадыров пройдет вакцинацию от коронавируса
В Афганистане — новый посол ЕС из Германии
В Афганистане — новый посол ЕС из Германии
В «Океане» дали старт юнармейской смене
В «Океане» дали старт юнармейской смене
Путин призвал мировое сообщество действовать сообща
Путин призвал мировое сообщество действовать сообща
Новые имена: 5 молодых дизайнеров мужской одежды с недели моды в Нью-Йорке
Новые имена: 5 молодых дизайнеров мужской одежды с недели моды в

Еще по теме

Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
Акции «Яндекса» показали исторический максимум
«Яндекс» взлетел
Обыкновенные акции Сбербанка установили новый исторический максимум