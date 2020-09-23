Акции "Яндекса" обновили исторический максимум

Алексей Вольцев

Акции "Яндекса" обновили исторический максимум, подскочив почти на 8% после решения Московской биржи повысить коридор торгов по бумагам компании, следует из данных торгов Московской биржи.

Акции "Яндекса" растут, продолжая отыгрывать новости о возможной сделке с TCS Group.

К 11.16 мск акции "Яндекса" росли на 6,27% - до 5207 рублей и уже подскакивали на 7,8%, до 5282 рублей – нового исторического максимума, при этом депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", теряют 3,68% своей стоимости. Индекс Мосбиржи растет на 2,3%.

Ранее в среду Московская биржа второй раз повысила границу ценового коридора - до 5310,6 рубля и диапазона оценки рыночных рисков до 5691,41 рубля акций компании "Яндекс".

TCS Group и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности - группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.