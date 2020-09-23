Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка

Лидия Мартынова

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", во вторник в ходе торгов на московской бирже обновили исторический максимум, взлетев выше чем на 12%, акции "Яндекса" подорожали более чем на 8%, что является максимумом с 8 сентября, на фоне сообщений о покупке "Яндексом" TCS, следует из данных торгов.

К закрытию дополнительных торгов депозитарные расписки TCS подорожали на 10,79%, до 2165 рублей, акции "Яндекса" - на 8,22% - до 4,9 тысячи рублей.

Акции "Яндекса" вечером уперлись в верхнюю планку и оставались на этом уровне до закрытия торгов.

После закрытия основной сессии на рынке акций Московской биржи TCS Group заявила, что достигла принципиального соглашения с "Яндексом" о покупке им компании за сумму 5,48 миллиарда долларов, оплата подразумевается деньгами или акциями интернет-компании. Чуть позже "Яндекс" подтвердил факт переговоров о возможной покупке всего пакета акций TCS Group, и озвученные ею основные условия сделки.