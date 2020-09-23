Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП
43-летний актер театра и кино Дмитрий Жулин, известный по ролям в сериалах «Александровский сад» и «Охота на Берию», погиб в ДТП во Владимирской области 22 сентября в 9:00 утра на 61-ом километре трасы Владимир — Гусь-Хрустальный – Тума, о чем сообщает портал «Вести.Ru».
Очевидцы заявляют, что артист двигался на автомобиле Renault Duster, который получил серьезные повреждения передней части кузова. Выезжая со второстепенной дороги, водитель нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество транспортному средству, двигающемуся по трассе, вследствие чего спровоцировал аварию с водителем маршрутного автобуса.
«Смертельная авария в Гусь-Хрустальном районе сегодня в 9 утра на 61-м километре дороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Дастер выезжая с объездной дороги не уступил дорогу двигающему автобусу «ПАЗ». В связи, с чем совершил лобовой столкновение.Водитель Дастера погиб на месте, пострадал пассажир Дастера. В автобусе никто не пострадал»,— сообщает информационный портал ВК «ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?».
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Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП во Владимирской области. Артист за рулем Renault Duster нарушил ПДД и не предоставил преимущество маршрутному автобусу.⠀ ⠀ ДТП произошло 21 сентября на 61-м км трассы «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума».⠀ ⠀ Кадры с места ДТП появились в cоциальных сетях. В местных пабликах пишут, что 43-летний водитель внедорожника Renault выезжал со второстепенной дороги и не уступил автобусу марки «ПАЗ», после столкновения мужчина погиб, пассажир в его машине получил травмы, в маршрутке никто не пострадал.⠀ ⠀ Популярность Дмитрию Жулину принесла роль майора Казарина в сериале «Александровский сад». В 2009 году актер ушел в монастырь, но в 2015 году вернулся на экран в роли Орлова в ситкоме «Ботаны». В 2017 году он снялся в сериале «Родное сердце».⠀ ⠀ @runews24_ru - подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!⠀ ⠀ #дтп #дмитрийжулин #актер
Отметим, что в машине актера также находилась женщина, которая была госпитализирована после столкновения автомобилей. Из пассажиров автобуса, к счастью, никто не пострадал.
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В ДТП на 61-м км автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума погиб известный российский актер театра и кино, звезда российских сериалов Дмитрий Жулин в возрасте 43 лет. По сведениям ГТРК Владимир в полиции сообщили, что авария произошла 21 сентября в 9 утра, водитель 1977 г.р., управляя автомобилем «Рено», при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении маршрутному автобусу марки «ПАЗ» районного сообщения «Гусь-Хрустальный - Колпь» под управлением водителя 1969 г.р. и совершил с ним столкновение. Дмитрий Жулин погиб на месте происшествия, не приходя в сознание, его пассажирка получила травмы и госпитализирована, в маршрутке никто не пострадал. Дмитрию Жулину было 43 года. С 1997 по 2005 год играл в Малом театре. В мае 2008 года после съемок сериала «Охота на Берию» ушел в монастырь послушником, однако позже вернулся в профессию и снялся в ситкоме «Ботаны». Наибольшую известность актеру принесла роль майора Казарина в сериале «Александровский сад». Жулин также снялся в сериалах "Маршрут", "Три дня в Одессе", «Если у Вас нету тети» и в фильме «Экстраскоп» Кадры с места аварии размещены в паблике «ЧП Владимир» #ДмитрийЖулин #актертеатраикино #погибвДТП #вечнаяпамять #будьтеосторожны #соблюдайтепдд #берегитесебяиблизких #Мойгусьхрустальный