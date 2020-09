Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП

View this post on Instagram

Известный актёр Дмитрий Жулин погиб в ДТП во Владимирской области. Ему было 43 года. Артист известен своей ролью в сериале "Александровский сад". Светлая память... #дмитрийжулин #александровскийсад #дтп #прозвезду #кино #сериалы