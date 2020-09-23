Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП

Влада Некрасова

43-летний актер театра и кино Дмитрий Жулин, известный по ролям в сериалах «Александровский сад» и «Охота на Берию», погиб в ДТП во Владимирской области 22 сентября в 9:00 утра на 61-ом километре трасы Владимир — Гусь-Хрустальный – Тума, о чем сообщает портал «Вести.Ru».

Очевидцы заявляют, что артист двигался на автомобиле Renault Duster, который получил серьезные повреждения передней части кузова. Выезжая со второстепенной дороги, водитель нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество транспортному средству, двигающемуся по трассе, вследствие чего спровоцировал аварию с водителем маршрутного автобуса.

«Смертельная авария в Гусь-Хрустальном районе сегодня в 9 утра на 61-м километре дороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума». Дастер выезжая с объездной дороги не уступил дорогу двигающему автобусу «ПАЗ». В связи, с чем совершил лобовой столкновение.Водитель Дастера погиб на месте, пострадал пассажир Дастера. В автобусе никто не пострадал»,

— сообщает информационный портал ВК «ЧП Владимир. ЧтоПроизошло?».

Отметим, что в машине актера также находилась женщина, которая была госпитализирована после столкновения автомобилей. Из пассажиров автобуса, к счастью, никто не пострадал.

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