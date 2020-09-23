Археологи обнаружили в Хакасии нетронутый могильник скифского времени
"В могильниках найдены скелеты четырех тагарцев в том положении, каким оно было при захоронении, а также нетронутым оказался весь инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога миниатюрный гребешок. Около каждого погребенного ученые нашли хорошей сохранности крупные керамические сосуды с широкими венчиками", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что археологам повезло, так как "чаще всего ученые находят многократно разграбленные тагарские захоронения с минимальным количеством вещей".
"Один из интересных артефактов — набор оружия, обнаруженный рядом с женским скелетом, включающий топор и кинжал-акинак. Это свидетельствует о причастности женщины к воинскому сословию", — отмечают в сообщении.
В другом могильнике археологи нашли захоронения сразу четырех человек: двоих мужчин, женщину и ребенка. Рядом с мужчинами находились топоры и кинжалы, по всей видимости, бронзовые.
Все находки направят в Новосибирск на реставрацию, а затем вернут в республику и пополнят коллекцию Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова.