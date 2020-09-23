Археологи обнаружили в Хакасии нетронутый могильник скифского времени

Лидия Мартынова

Во время исследования крупного курганного могильника на территории Аскизского района Хакасии археологи обнаружили нетронутые грабителями захоронения времен тагарской культуры (эпоха раннего железа), сообщает пресс-служба правительства региона.

"В могильниках найдены скелеты четырех тагарцев в том положении, каким оно было при захоронении, а также нетронутым оказался весь инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога миниатюрный гребешок. Около каждого погребенного ученые нашли хорошей сохранности крупные керамические сосуды с широкими венчиками", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что археологам повезло, так как "чаще всего ученые находят многократно разграбленные тагарские захоронения с минимальным количеством вещей".





"Один из интересных артефактов — набор оружия, обнаруженный рядом с женским скелетом, включающий топор и кинжал-акинак. Это свидетельствует о причастности женщины к воинскому сословию", — отмечают в сообщении.

В другом могильнике археологи нашли захоронения сразу четырех человек: двоих мужчин, женщину и ребенка. Рядом с мужчинами находились топоры и кинжалы, по всей видимости, бронзовые.

Все находки направят в Новосибирск на реставрацию, а затем вернут в республику и пополнят коллекцию Хакасского национального краеведческого музея им. Л. Р. Кызласова.