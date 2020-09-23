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АРМИ в шоке от чистоты Джей-Хоупа из BTS

АРМИ в шоке от чистоты Джей-Хоупа из BTS

Человека трудно понять и разгадать сразу. Сначала его оценивают по поступкам и делам, далее смотрят на его адекватность, опрятность, умение себя вести. То же самое и с к-поп айдолами. На днях поклонники южнокорейской к-поп группы BTS взглянули, как живут ребята, оценив их ухоженность и чистоту.


Особое внимание зрители уделили Джей-Хоупу (J-Hope). АРМИ заметили, что айдол всегда аккуратен и внимателен к другим людям. Музыкант никогда не разбрасывает вещи и тщательно следит за порядком.


Взглянув на этот снимок, можно сразу сказать, что первая кровать принадлежит Джей-Хоупу. Только посмотри, как она аккуратно сложена, словно стоит на витрине в магазине.

Пользователи сети также вспомнили момент, когда айдол кушал арбуз вместе с другими участниками BTS. Джей-Хоуп один стоял возле раковины, чтобы сок не попала на пол.

А вспомним его селфи. Поклонники обратили внимание на его обувь, которая аккуратно расставлена возле стены. АРМИ поражены, насколько у Джей-Хоупа аккуратный и чистый характер. 

А у тебя дома чистота и порядок? Или ты предпочитаешь хаос?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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