«Благодаря ей я все еще живу»: Валентин Гафт прокомментировал свое состояние

Лидия Мартынова

В начале сентября Валентин Гафт, советский и российский актер театра и кино, отметил свое 85-летие. Из-за проблем со здоровьем артист и его супруга Ольга Остроумова приняли решение не организовывать крупное торжество. Однако жена артиста приехала на «Шоу Андрея Малахова», чтобы рассказать о состоянии своего мужа.

На вопрос ведущего о том, как себя сейчас чувствует Валентин Иосифович, Ольга ответила дежурной фразой, не вдаваясь в подробности:

«Под присмотром. Ухожен. Чистый, благоухающий, поправляется. Вот все, что могу сказать.

Самое главное, что помогает артисту прийти в себя, отметила Остроумова, – это свежий воздух:

«Главное – на воздухе. Он сейчас на даче».

Сам Валентин Гафт хоть и не смог приехать на шоу, поблагодарил свою любимую жену с экранов.

«У меня прекрасная жена, которую я очень люблю. Я не знаю, как пошла бы моя жизнь, не будь у меня Оли. Оля достала врача, самого лучшего в мире. Он сделал мне операцию, и слава богу я еще пожил и живу сейчас»,

– сказал актер.





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