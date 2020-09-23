«Благодаря ей я все еще живу»: Валентин Гафт прокомментировал свое состояние
В начале сентября Валентин Гафт, советский и российский актер театра и кино, отметил свое 85-летие. Из-за проблем со здоровьем артист и его супруга Ольга Остроумова приняли решение не организовывать крупное торжество. Однако жена артиста приехала на «Шоу Андрея Малахова», чтобы рассказать о состоянии своего мужа.
На вопрос ведущего о том, как себя сейчас чувствует Валентин Иосифович, Ольга ответила дежурной фразой, не вдаваясь в подробности:
«Под присмотром. Ухожен. Чистый, благоухающий, поправляется. Вот все, что могу сказать.
Самое главное, что помогает артисту прийти в себя, отметила Остроумова, – это свежий воздух:
«Главное – на воздухе. Он сейчас на даче».
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Ну безумно мне нравится этот рассказ из жизни Валентина Гафта🖤 __________________________ - Я был влюблен в нее бешено. — Она знала? — Знала. Но у нее был другой молодой человек. Я всегда перед тем, как идти домой спать, останавливался в темном дворе и смотрел на ее окно. И видел, как она там обнималась с этим молодым человеком. Ревновал жутко, но ничего не мог сделать. Но зато напротив ее окна была футбольная площадка. Не могу сказать, что я хороший футболист. Но когда она смотрела, я играл, как Пеле! И кричал: «Дайте мне мячик! Я ударю!» И бил. А когда она исчезала в окне, у меня ноги не ходили! Вот что такое любовь. #sky_soul
Сам Валентин Гафт хоть и не смог приехать на шоу, поблагодарил свою любимую жену с экранов.
«У меня прекрасная жена, которую я очень люблю. Я не знаю, как пошла бы моя жизнь, не будь у меня Оли. Оля достала врача, самого лучшего в мире. Он сделал мне операцию, и слава богу я еще пожил и живу сейчас»,– сказал актер.
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Человек ничего не понимает, когда он влюблён. Он совершает безумные поступки❤️ © Валентин Гафт🕊 ⠀ А вы любили по-настоящему? ⠀ Отметь того человека, ради которого ты готов на многое👇🏻❤️ ⠀ Источник: YouTube «Наедине со всеми» ⠀ Видео и трек доступны на телеграмм канале (ссылка в шапке профиля)
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