«Благодаря ей я все еще живу»: Валентин Гафт прокомментировал свое состояние

Ну безумно мне нравится этот рассказ из жизни Валентина Гафта🖤 __________________________ - Я был влюблен в нее бешено. — Она знала? — Знала. Но у нее был другой молодой человек. Я всегда перед тем, как идти домой спать, останавливался в темном дворе и смотрел на ее окно. И видел, как она там обнималась с этим молодым человеком. Ревновал жутко, но ничего не мог сделать. Но зато напротив ее окна была футбольная площадка. Не могу сказать, что я хороший футболист. Но когда она смотрела, я играл, как Пеле! И кричал: «Дайте мне мячик! Я ударю!» И бил. А когда она исчезала в окне, у меня ноги не ходили! Вот что такое любовь.