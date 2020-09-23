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Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства Bloomberg.

Авторы материала отмечают, что за 20 лет Россия из страны-импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20% мировых поставок. Российское зерно покупают более ста стран — Египет, Филиппины, Саудовская Аравия. А совсем недавно готовность покупать российскую пшеницу выразил Алжир. Авторы статьи считают это "прорывом".

"Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы из России. Она приложила массу усилий, чтобы увеличить свою долю на рынке, и эта доля продолжает расти", — сказал директор британской компании CRM AgriCommodities Джеймс Боулсворт.


На прошлой неделе алжирское агентство по зерну сообщило о готовности закупать продукцию у России со следующего тендера. Ранее наша страна поставляла в Алжир, являющийся третьим в мире импортером зерна, небольшие количества пшеницы, так как африканское государство выдвигало очень жесткие требования к уровню повреждения продукции насекомыми.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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