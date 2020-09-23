Быстро забыл Решетову! Новая девушка Тимати

Алексей Вольцев

Недавно 37-летний бизнесмен и рэпер Тимати ошарашил публику новостью о расставании с Анастасией Решетовой, которая 11 месяцев назад родила ему прелестного сына Ратмира. Не успели люди опомниться, как знатный мачо уже распустил слухи о новых отношениях. Хотя официально селебрити не заявлял об этом, общественность поняла все сама по публикациям новой пассии Тимура, которой, предположительно, стала тату-мастер Анна Дарбицкая.

Девушка опубликовала в сеть серию теплых снимков с Тимуром, который нежно смотрит на нее влюбленным взглядом, а на последнем кадре мягко обнимает за плечи. Вывод фолловеров звезды очевиден: у Юнусова назрел новый роман. Однако, публика приняла эту новость спокойно, без лишних эмоций. Предмет обожания Тимати не очень приглянулся общественности, а отдельные комментаторы даже спрогнозировали будущее пары.

«Потом беременность, ребёнок и досвидос )»

«Эх, Тиммати! Из светлого в тебе только зубы…))))»

«Ну капец конечно, предыдущие хоть красивые были, без пельменей»,

— мнения людей в Instagram.

Интересно, почему мастер Дарбицкая добавила к публикации несколько сердечек? Намек ли это на отношения или банальное фото со знаменитостью без лишнего смысла?

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