ЦБ подал иск на 284 млрд рублей к экс-руководству Бинбанка

Вадим Карасев

Центробанк РФ подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям. Об этом следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Центральный банк подал в Арбитражный суд Москвы 21 сентября. Иск подан к экс-совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, бывшему первому зампреду правления банка Александру Лукину, экс-члену правления Алексею Фарафонтову и бывшему члену совета директоров Кириллу Любенцову.

В качестве третьей стороны указан банк "ФК Открытие", сумма иска - около 284 млрд рублей. Подробности дела не сообщаются.

Кроме того, ранее банк "Траст" подал к этим же ответчикам рекордный иск о возмещении убытков на сумму около 306,5 млрд рублей. Он был связан с одобрением сделок, причинивших ущерб банку.

Напомним, Бинбанк отправлен на санацию в 2017 году. На его докапитализацию ЦБ потратил 56,9 млрд рублей. В 2019 году кредитную компанию присоединили к ФК "Открытие", который также был санирован Банком России через прямые вливания в его капитал.