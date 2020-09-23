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Для россиян, прибывших из-за границы, вводится обязательный карантин

Для россиян, прибывших из-за границы, вводится обязательный карантин

Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой, подписанном сегодня, 23 сентября. Документ вступает в силу с 24 сентября.

Внесены изменения в постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 18.03.2020 №7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".

«До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», - говорится в документе от 23 сентября.

Таким образом, граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней самоизоляции.

Напомним, обязательную двухнедельную самоизоляцию для пребывающих в Россию отменили 15 июля. По правилам, граждане должны заполнить анкету на борту самолета, в течение трех дней после приезда сдать тест на COVID-19 и загрузить его результаты на портал госуслуг.

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По материалам: atorus.ru

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