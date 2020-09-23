Два Полнолуния в октябре 2020 года

Вадим Карасев

В октябре 2020 года будет сразу два Полнолуния вместе одного. Астрологи расскажут, чем это чревато, а также поведают о том, какой будет энергетика Луны в каждый из этих двух важных дней.

Эти два Полнолуния будут очень опасными днями. Астрологи советуют пользоваться талисманами на удачу, а также стараться не утопать в делах, которые не приносят никакого удовлетворения и позитива.

Опасны ли два Полнолуния за один месяц

Обычно в году происходит двенадцать Полнолуний. Иногда случается так, что это число увеличивается до 13, ведь лунный месяц составляет примерно 29 обычных суток. Из-за этого в один из месяцев происходит не одно, а сразу два Полнолуния. Именно это и произойдет в октябре 2020 года. Данное явление носит название «голубая Луна».

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что второе Полнолуние за месяц — довольно редкое явление, которое происходит примерно раз в пару-тройку лет. Сразу стоит отметить, что голубая Луна не приносит ничего хорошего. Второе Полнолуние приводит к сильному диссонансу энергетических волн. Первое Полнолуние расшатывает поле, а второе словно пробивает остатки защиты, не оставляя от нее и камня на камне.

Первое Полнолуние 2 октября

Первая Полная Луна пройдет под управлением стихии Огня, представленной Овном. Астрологи отмечают, что Полнолуние в этом Знаке является самым опасным из всех возможных.

Под ударом абсолютно все сферы жизни. Чтобы остаться на плаву, придется следовать рекомендациям экспертов. В первую очередь стоит бороться с импульсивностью. Любое небрежно брошенное слово может привести к серьезным конфликтам с родственниками, друзьями или даже незнакомыми людьми.

Эксперты советуют не начинать в этот день никаких новых дел. Это чревато очень неприятными последствиями и переживаниями. Лучше спокойно заниматься тем, что требует завершения.

В такие дни не стоит делать крупных покупок. Если потратить большую сумму денег, это может привести к проблемам. Кошелек опустеет, а счастья не прибавится ни на йоту. Еще опаснее брать деньги в долг или давать кому-то взаймы.

2 числа лучше отказаться от долгосрочного планирования. Нужно будет жить здесь и сейчас, не думая о будущем и уж тем более о прошлом. Очень опасны самокритика и самоанализ. Желательно не зацикливаться на прошлом и обидах. Специальные практики и талисманы помогут научиться прощать себя и других.

Второе Полнолуние 31 октября

Вторая Полная Луна пройдет под эгидой Тельца. Это не самое худшее сочетание, но, как уже было сказано выше, если это второе Полнолуние в месяце, оно априори будет опасным.

Максимальная активность Луны в Тельце принесет человечеству много проблем. Может выходить из строя различная техника, могут срываться амбициозные планы.

В этот день не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу, каким бы ни было транспортное средство. Апогея достигнут внутренние противоречия, страхи и комплексы. Это будет тревожный и очень непростой день.

31 октября многие люди могут предавать свои убеждения, нарушать обещания, превышать полномочия, становиться эгоистичными. Также астрологи говорят, что голубая Луна под воздействием стихии Земли может вызвать у людей всплеск стереотипного мышления.

Направить энергию в позитивное русло 31 числа будет довольно непросто. Астрологи не советуют людям искать виновных в своих проколах. Нужно адекватно воспринимать критику и сложившуюся ситуацию в целом. Не стоит выходить из себя.