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Две знаменитые «капсулы времени» вскроют только в 6939 году

Две знаменитые «капсулы времени» вскроют только в 6939 году

Самую знаменитую «капсулу времени», которая положила начало моде на подобные торжества, заложили на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке 81 год назад, 23 сентября 1939 года.

Оставлять послания потомкам начали ещё в Древнем Египте и в Шумере. Одна из самых известных «капсул времени» современности была заложена в Нью-Йорке в 1939 году во время Всемирной ярмарки. Сосуд из огнеупорного стекла длиной 228 см и весом 363 килограмма укрепили оболочкой из сплава меди, хрома и серебра.

Внутрь поместили книги, документальный фильм, энциклопедию на микрофильмах, 75 образцов текстиля, а также 35 мелочей повседневного пользования, например, женскую шляпку и курительную трубку. Капсула подлежала вскрытию через 5000 лет после закладки.

Когда в 1964 году в Нью-Йорке опять проходила Всемирная ярмарка, недалеко от первой капсулы заложили вторую. В неё попали сведения о ядерном оружии, кредитная карточка, контрацептивы, искусственный сердечный клапан, пластинка «Битлз» и кусок облицовки космического корабля. Новую капсулу также следует открыть в 6939 году.

Такие послания стали настолько популярны, что было даже создано Международное общество временных капсул. Оно аккумулирует всю информацию о них.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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