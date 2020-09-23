Египет избавит Ливию от террористов и положит конец вмешательству Турции

Влада Некрасова

Египет полон решимости помочь ливийцам избавить свою страну от боевиков и террористических организаций, заявил накануне, 22 сентября, президент крупнейшей арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая по видеосвязи на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает египетская газета Al-Ahram.

Вместе с тем глава Арабской Республики Египет (АРЕ) указал на свою решимость положить конец вмешательству третьих стран в дела государств Северной Африки. Заинтересованность Египта в поддержании международного мира и безопасности включает защиту людей от бедствий вооружённого конфликта путем запуска всеобъемлющего политического процесса в Ливии, основанного на соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, отметил ас-Сиси.

«Достойно сожаления, что международное сообщество продолжает закрывать глаза на действия ряда стран, которые оказывают поддержку террористам, предоставляя им оружие, убежище, политические трибуны и медиа-платформы», — добавил египетский лидер.

Он повторил, что линия, проходящая между ливийскими городами Сирт и Джуфра, считается «красной линией» в защите египетского народа и национальной безопасности Египта от террористической угрозы.

Как сообщало ИА Newstes, Египет не будет бездействовать перед лицом амбиций Турции в Ближневосточном регионе, особенно в Ливии, Сирии и Ираке, заявил 9 сентября, министр иностранных дел АРЕ Самех Шукри. Во время своего выступления на заседании глав внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств министр отметил, что продолжающийся кризис в Ливии имеет прямые последствия для национальной безопасности Египта. «Мы видели и отслеживали турецкое вмешательство по дестабилизации Ливии, которое включает в себя действия, продлевающие конфликт не только в Ливии, но и во всём регионе. Это включает в себя документально подтверждённое участие Турции в транспортировке наёмников и террористов с сирийской территории на ливийский фронт, — сказал Шукри. — Мы заняли позицию: мы объявили линию фронта (в Ливии) Сирт — Джуфра „красной линией“, и мы не позволим никому перейти её. Мы благодарим братские арабские страны за их решительную поддержку».

Риски дальнейшей эскалации конфликта в североафриканской стране увеличились после того, как парламент Египта в июле этого года санкционировал развёртывание войск за пределами страны в случае, если турецкие войска и поддерживаемые ими формирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии перейдут «красную линию» в виде попыток захвата портового города Сирт и расположенной к югу от него авиабазы «Джуфра». Соответствующим мандатом на проведение трансграничной операции парламент Египта наделил президента и главнокомандующего вооружёнными силами страны Абделя Фаттаха ас-Сиси. Турецкие СМИ ранее сообщали, что Анкара разработала план увеличения своих сил и военной техники в Ливии, чтобы противостоять египетским силам в случае, если Каир решится на вторжение.

Президент Египта ранее указывал, что его страна имеет законное право вмешиваться в дела Ливии, где формируется очаг террористической угрозы, и приказал армии подготовиться к выполнению миссий «в случае необходимости». «Любое прямое вмешательство египетского государства теперь приобрело международную легитимность», — отметил 20 июня Абдель Фаттах ас-Сиси, добавив, что Египет сталкивается с прямыми угрозами от «террористических наёмников», поддерживаемых зарубежными странами.

Напомним, в Ливии ширится заочное противостояние между Турцией, которая опекает ПНС под руководством Фаиза Сараджа и направила на ливийский фронт тысячи сирийских боевиков-исламистов, а также ударные системы, и арабскими монархиями Персидского залива, среди которых особенно выделяются Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Абу-Даби поставляет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, помимо прочего, боевые дроны. Хафтар пользуется поддержкой России, Египта, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ. На стороне ПНС Сараджа — Турция и Катар. В конце ноября 2019 года Анкара и ливийское правительство в Триполи подписали соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого Турция оказывает мощную поддержку ПНС, включая оружейные поставки.